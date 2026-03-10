Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/3 đảo chiều tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 10/3 tăng giá vàng miếng lên mức 186,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/3, giá vàng trong nước ngày 10/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 10/3, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3, tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/3, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 183,1 –186,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/3 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 84 USD/ounce, lên mức 5.176 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.101 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá mạnh, vượt xa mốc 5.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi nhiều yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô cùng tác động. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng giảm rồi bật tăng sau khi thị trường năng lượng biến động dữ dội.

Ở góc độ dài hạn, nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn được duy trì. Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các quỹ ETF vàng vật chất toàn cầu đã ghi nhận dòng tiền vào khoảng 5,3 tỉ USD trong tháng 2, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp có dòng vốn ròng dương.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, thị trường vàng có thể tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến địa chính trị và tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn quan trọng trong danh mục đầu tư.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.176 USD/ounce (tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 10/3, giá vàng ngày 11/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.