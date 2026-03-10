Giá dầu hạ nhiệt, vàng hồi phục trở lại

Tính đến trưa ngày hôm nay, 10/3, giá vàng SJC trong nước đồng loạt tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, lên 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, vàng nhẫn tròn SJC 999.9 niêm yết đầu giờ sáng tại 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 182,6 – 185,6 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 183,0 – 186,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng hồi phục khi những lo ngại về giá dầu tăng đang dần lắng dịu

Trên thế giới, giá vàng mở cửa phiên đầu tuần với xu hướng giảm, chốt phiên với mức giảm khoảng 36 USD/ounce ở thị trường Mỹ, tại 5.136 USD/ounce.

Tuy nhiên, sang đến phiên châu Á, kim loại quý lại có xu hướng phục hồi trở lại và tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh 5.165 USD/ounce.

Trong phiên Mỹ và châu Âu ngày 9/3, giá vàng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi giá dầu và đồng USD đồng loạt mạnh lên, với dầu brent có lúc đạt trên 117 USD/thùng.

Tuy nhiên, vào giữa trưa theo giờ Mỹ, giá dầu đã có xu hướng giảm mạnh, chốt phiên ở quanh vùng 100 USD/thùng. Hiện giá mặt hàng này vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống và đang giao dịch quanh vùng 91,8 USD/thùng. Tương tự, dầu thô WTI cũng giảm về vùng 87,8 USD mỗi thùng.

Giá dầu giảm sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong một cuộc họp báo ở Florida ngày 9/3 rằng Mỹ và Israel đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Trên CBS News, ông cũng khẳng định eo biển Hormuz đã mở lại và tàu thuyền đang đi qua đây. Tổng thống Mỹ thậm chí "đang nghĩ đến việc tiếp quản" eo biển này.

Iran tuần trước tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua đây. Hoạt động quân sự buộc các hãng tàu gần như đã phải từ bỏ tuyến đường này, khiến giá dầu thế giới leo thang.

Trước đó, Reuters cũng trích nguồn tin thân cận cho biết ông Trump đang cân nhắc nới lỏng lệnh trừng phạt với dầu Nga để hạ nhiệt giá dầu.

Việc giá dầu hạ nhiệt làm giảm bớt lo ngại về lạm phát toàn cầu, giảm mối lo về chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó giúp kim loại quý được hưởng lợi.