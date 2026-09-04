Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/9 đồng loạt tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/9 tăng giá vàng miếng lên mức 148,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/9, giá vàng trong nước ngày 4/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 4/9, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/9, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/9, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 146,5 –150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,1 – 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 146,5 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/9 giảm với giá vàng giao ngay giảm 23 USD/ounce, xuống mức 4.469 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.475 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, giữ vùng mốc trên 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục nhận được lực hỗ trợ khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có dấu hiệu thay đổi theo hướng thận trọng hơn.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, những bất ổn địa chính trị vẫn là lực đỡ quan trọng đối với vàng. Các rủi ro liên quan đến căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là những diễn biến quanh tuyến vận tải năng lượng quan trọng, đang duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, tác động của yếu tố này hiện chưa tạo ra cú hích quá lớn khi thị trường vẫn tập trung nhiều hơn vào các tín hiệu từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, đà tăng của vàng đang được củng cố khi giá quay trở lại vùng cao sau nhịp giảm sâu. Trong ngắn hạn, vùng quanh 4.490 USD/ounce được xem là ngưỡng cản quan trọng.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.469 USD/ounce (tương đương khoảng 141,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 7,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/9, giá vàng ngày 5/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.