Giá vàng hôm nay 4/9: Bật tăng mạnh khi USD suy yếu

Giá vàng tăng mạnh khi những bình luận về lãi suất bớt cứng rắn hơn của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller kéo lợi suất trái phiếu kho bạc xuống thấp hơn, làm suy yếu đồng USD và tạo điều kiện cho kim loại quý tiếp tục đà phục hồi.

Các chuyên gia cho biết, sự suy yếu nhẹ của USD và việc lãi suất của Mỹ giảm nhẹ đang hỗ trợ giá vàng. Với việc Fed hiện chưa đưa ra bất kỳ định hướng chính sách nào, giá vàng vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với cuộc họp tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự đoán xác suất tăng lãi suất vào khoảng 60% tại cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào cuối tháng này.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo được theo dõi sát sao về số lượng việc làm phi nông nghiệp dự kiến công bố vào hôm nay (4/9), giờ Washington, sau khi báo cáo việc làm (ADP) của Mỹ công bố ngày 2/9 cho thấy, việc tạo việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 8.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.474 USD/ounce, tăng 89 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo Lina Thomas và Daan Struyven, chuyên gia thuộc Goldman Sachs Research, vàng được kỳ vọng tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương được xem là động lực mang tính cấu trúc đối với thị trường kim loại quý.

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua vàng trung bình 50 tấn/tháng trong năm 2026, cao hơn đáng kể mức trung bình 17 tấn/tháng trong giai đoạn trước năm 2022.

Dữ liệu ước tính của Goldman Sachs cho thấy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng lên 100 tấn/tháng trong tháng 6/2026. Trung Quốc là ngân hàng trung ương có lượng mua được xác nhận lớn nhất trong tháng này.

Triển vọng lãi suất cũng đang hỗ trợ vàng. Thị trường đã giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong năm 2026. Goldman Sachs cho rằng xu hướng lạm phát hạ nhiệt có thể khiến Fed duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại. Điều này giúp giảm sức ép từ chính sách tiền tệ lên giá vàng.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể vượt mốc 4.900 USD/ounce nếu các yếu tố hỗ trợ trung hạn tiếp tục phát huy tác dụng.