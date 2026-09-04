Top 10 cầu thủ Việt kiều đắt giá nhất V.League 2026/2027

1. Cao Pendant Quang Vinh - 500.000 euro

Quang Vinh đứng đầu danh sách cầu thủ Việt kiều đắt giá nhất V.League 2026/2027 khi được Transfermarkt định giá 500.000 euro. Hậu vệ thuộc biên chế CLB CAHN có mẹ người Việt Nam, cha người Pháp và đã có quốc tịch Việt Nam từ tháng 3/2025.

=2. Nguyễn Filip - 350.000 euro

Nguyễn Filip hiện được Transfermarkt định giá 350.000 euro, giảm so với mức 400.000 euro trước đó. Thủ môn sinh tại Praha có cha người Việt, mẹ người CH Czech, hiện đang khoác áo CLB CAHN.

Cao Pendant Quang Vinh là cầu thủ Việt kiều đắt nhất V.League 2026/2027. Ảnh: CLB CAHN.

=2. Trần Thành Trung - 350.000 euro

Một cái tên rất đáng chú ý là Trần Thành Trung, được Transfermarkt định giá 350.000 euro. Tiền vệ sinh tại Sofia, Bulgaria, trưởng thành ở hệ thống đào tạo CSKA Sofia và Slavia Sofia, hiện khoác áo Ninh Bình FC.

4. Lenn-Minh Tran - 325.000 euro

Tân binh của CLB Công an TP.HCM có mức định giá 325.000 euro. Lenn-Minh Tran sinh năm 2007, mang hai quốc tịch Bỉ - Việt Nam và từng trưởng thành ở học viện Genk trước khi chơi cho MVV Maastricht.

5. Kyle Colonna - 250.000 euro

Trung vệ cao 1m91 của Thể Công Viettel được định giá 250.000 euro. Kyle Colonna sinh tại California, Mỹ và mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ.

6. Ngô Đăng Khoa - 225.000 euro

Hiện tại, cầu thủ chạy cánh của CLB Công an TP.HCM được định giá 225.000 euro. Ngô Đăng Khoa sinh ra và lớn lên ở Australia, có cha mẹ là người gốc Việt. Tháng 5/2026, cầu thủ 20 tuổi đã có quốc tịch Việt Nam.

=7. Đặng Văn Lâm - 200.000 euro

Thủ môn của Ninh Bình FC có giá 200.000 euro. Đặng Văn Lâm sinh tại Moscow, cha người Việt Nam và mẹ người Nga. Hiện tại, Văn Lâm đang là thành viên ĐT Việt Nam.

=7. Nguyễn Adou Leygley Minh - 200.000 euro

Nguyễn Adou Leygley Minh vừa nhận quốc tịch Việt Nam cách đây ít ngày. Trung vệ Việt kiều của CLB CAHN được định giá 200.000 euro. Anh sinh tại Grenoble, Pháp.

9. Williams Minh Hoàng - 175.000 euro

Tiền đạo 19 tuổi của CLB Công an TP.HCM được Transfermarkt định giá 175.000 euro. Lee Williams có bà là người Việt Nam và mới nhận quốc tịch cách đây ít ngày.

10. Patrik Lê Giang - 150.000 euro

Thủ môn Việt kiều Slovakia của CLB Công an TP.HCM đứng thứ 10 với mức 150.000 euro. Patrik Lê Giang sinh tại Lucenec, mang hai quốc tịch Việt Nam - Slovakia và có hợp đồng tới năm 2027.