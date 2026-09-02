Giá vàng hôm nay (2/9): Vàng nhẫn tiếp đà giảm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mốc 148,7 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số thương hiệu giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145 - 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 144,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; giá vàng SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng…

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước đang có sự phân hóa rõ rệt giữa vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn ngày thứ 2 giảm liên tiếp (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.301 USD/ounce, giảm 129 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí.

Hiện, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với giá thế giới lên mức 12 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 1/9 ở mức 25.610 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.880 - 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra); tại ACB, giá USD ở mức 25.890 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank, 25.715 - 26.255 đồng/USD…