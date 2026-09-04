Thanh Hóa đón lượt khách khủng với doanh thu đạt hơn 800 tỷ đồng

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu du lịch biển ở Thanh Hoá đồng loạt tổ chức nhiều sự kiện nổi bật như "Chạm nhịp sống làng chài", "Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm", các đêm nhạc "Chill bên biển", chợ hải sản du lịch "Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển", Festival diều Sầm Sơn... tạo không khí sôi động, mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho du khách.

Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất toàn tỉnh, với khoảng 350 nghìn lượt khách. Các khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hải Hòa đón lượt khách lớn.

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất toàn tỉnh, với khoảng 350 nghìn lượt khách. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề "Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông" kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ở khu vực miền núi, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông công suất sử dụng phòng đạt 100% trong suốt những ngày nghỉ lễ. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của loại hình nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng đối với du khách.

Tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, lượng khách đạt khoảng 6.500 lượt. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, suối cá Cẩm Lương, Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ, Vườn Quốc gia Bến En đón hàng nghìn lượt khách.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết, trong dịp nghỉ lễ đón 28.700 lượt khách đến thăm các khu di tích. Lượng khách phân bổ tương đối đồng đều tại các điểm đến, cho thấy sức hút của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh đối với người dân và du khách trong những kỳ nghỉ lễ".

Trước kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá chủ động chỉnh trang cảnh quan, bố trí nhân lực hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, dâng hương.

“Cung đường chữ S” là một trong những điểm check-in được nhiều du khách yêu thích tại Bản Đôn, xã Pù Luông. Ảnh: CATH.

Với gần 29.000 lượt khách trong dịp Quốc khánh 2/9, Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là những điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn, góp phần quảng bá giá trị di sản và hình ảnh du lịch Thanh Hóa đến đông đảo du khách.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn tỉnh ước đón 485 nghìn lượt khách, tăng 3,6 lần; tổng thu du lịch đạt khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2025.

Việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, đồng thời đưa vào thí điểm nhiều sản phẩm du lịch mới tại các điểm đến đã góp phần tạo không khí sôi động trong kỳ nghỉ lễ. Qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn, sự đa dạng của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch quốc gia.