Giá vàng hôm nay 3/9: Tăng mạnh trở lại, vẫn dưới 4.400 USD/ounce

Giá vàng tăng trở lại nhưng vẫn chưa lấy lại được ngưỡng 4.400 USD/ounce. Thị trường vàng đang bắt đầu tháng 9 trong trạng thái suy yếu, khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ quanh mức 4.350 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, vàng đang gặp khó khăn khi nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào những lo ngại về lạm phát trong ngắn hạn, một phần do giá hàng hóa tăng cao. Giá vàng giao ngay gần nhất ở mức 4.356,60 USD/ounce, giảm hơn 2% trong ngày.

Đợt bán tháo vàng bắt đầu vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề của Fed ở Jackson Hole, Wyoming, một lần nữa khẳng định cam kết đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Giá vàng đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Ole Hansen cảnh báo các nhà đầu tư rằng, việc thị trường tập trung trở lại vào lạm phát có thể gây thêm áp lực lên vàng. Tuy nhiên, sự quan tâm trở lại đối với lạm phát sẽ không làm chệch xu hướng tăng dài hạn của vàng, vốn được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng lớn về nợ chính phủ và sự mất giá của tiền tệ.

Mặt khác, chi phí trả nợ liên tục gia tăng có thể tạo thêm áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách phải ngăn chi phí vay dài hạn tăng lên vô thời hạn. Vì vậy, vàng vẫn đang bị kẹt giữa hai lực đối nghịch là chi phí của tiền trong ngắn hạn và những lo ngại dài hạn về số lượng cũng như mức độ đáng tin cậy của tiền tệ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.385 USD/ounce, tăng 55 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng, theo các chuyên gia, kịch bản có khả năng xảy ra là vàng tiếp tục biến động rất mạnh trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, nếu Fed thực sự tăng lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng có thể còn chịu thêm áp lực giảm. Nhưng nếu lợi suất tăng quá nhanh, kéo theo lo ngại về nợ công và ổn định tài chính Mỹ, dòng tiền trú ẩn có thể nhanh chóng quay trở lại vàng.

Dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, song lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng thường gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi. USD mạnh lên cũng khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng từng tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng vào tuần trước, trước khi giảm hơn 3% trong phiên thứ Sáu sau phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.

Chủ tịch Warsh cho rằng Fed vẫn còn “việc phải làm” nếu lạm phát không hạ nhiệt về mục tiêu 2%, qua đó khiến giới giao dịch tiếp tục gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 66%.

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm ADP công bố vào thứ Tư và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu, nhằm tìm thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Trong ngắn hạn, kịch bản ít trở lực nhất đối với vàng có thể là đi ngang hoặc tiếp tục giảm nhẹ.