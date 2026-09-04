Giá vàng hôm nay (4/9): Quay đầu tăng mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 149,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới.

Một số doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI 146-150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.476 USD/ounce, tăng 75 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,7 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này tiếp tục cho thấy giá vàng trong nước đang chịu tác động không chỉ từ diễn biến quốc tế mà còn từ cung - cầu trên thị trường nội địa.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 4/9 ở mức 25.605 đồng/USD, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.875 - 26.285 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng cả 2 chiều so với sáng qua; tại ACB, giá USD ở mức 25.860 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.843 - 26.279 đồng/USD…