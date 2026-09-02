Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng thế giới lao dốc, giảm hơn 100 USD mỗi lượng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và USD tăng gây sức ép lên kim loại quý.

Reuters dẫn lời ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange, cho biết, áp lực bán kỹ thuật trên thị trường vàng đang gia tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu trên toàn cầu tăng lên những mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Giá vàng hiện nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, ở khoảng 4.528 USD/ounce, tín hiệu kỹ thuật quan trọng đối với thị trường.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở các kỳ hạn tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên thứ Ba. Căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó góp phần thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm 125 USD mỗi lượng, giá vàng trong nước đứng yên. (Ảnh minh họa: phunutoday.vn).

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.330 USD/ounce, giảm 125 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng, theo các chuyên gia, kịch bản có khả năng xảy ra là vàng tiếp tục biến động rất mạnh trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, nếu Fed thực sự tăng lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng có thể còn chịu thêm áp lực giảm. Nhưng nếu lợi suất tăng quá nhanh, kéo theo lo ngại về nợ công và ổn định tài chính Mỹ, dòng tiền trú ẩn có thể nhanh chóng quay trở lại vàng.

Dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, song lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng thường gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi. USD mạnh lên cũng khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng từng tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng vào tuần trước, trước khi giảm hơn 3% trong phiên thứ Sáu sau phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.

Chủ tịch Warsh cho rằng Fed vẫn còn “việc phải làm” nếu lạm phát không hạ nhiệt về mục tiêu 2%, qua đó khiến giới giao dịch tiếp tục gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 66%.

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm ADP công bố vào thứ Tư và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu, nhằm tìm thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Chuyên gia Wyckoff cho rằng, trong ngắn hạn, kịch bản ít trở lực nhất đối với vàng có thể là đi ngang hoặc tiếp tục giảm nhẹ.