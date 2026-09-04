Người trúng độc đắc sống ra sao sau đổi đời?

Nhiều năm qua, một thống kê thường được truyền miệng cho rằng có 33-70% người trúng xổ số giải cao nhất rơi vào cảnh phá sản. Tuy nhiên, tờ USA Today cho biết những con số này không có cơ sở dữ liệu đáng tin cậy.

Để tìm hiểu sự thật, nhóm phóng viên đã rà soát hồ sơ và theo dõi cuộc sống của 31 người từng trúng giải Powerball trên 50 triệu USD trong giai đoạn 2012-2016. Kết quả cho thấy chỉ có hai trường hợp gặp biến cố nghiêm trọng thu hút sự chú ý của truyền thông. Có 20 người chủ động rút khỏi đời sống công chúng hoặc thông tin bị hạn chế (trong đó 2 người đã qua đời).

Đáng chú ý, ít nhất 9 người vẫn duy trì cuộc sống ổn định và có những khoản quyên góp đáng kể cho cộng đồng. 7 người trong số họ đã thành lập các quỹ từ thiện riêng.

Bà Smith (ở giữa) và con gái Trenton, New Jersey khi nhận tin trúng số, năm 2016. Ảnh: Associated Press

William ten Broeke, một người trúng Powerball ở bang Tennessee, vẫn sống cùng gia đình trong căn nhà 10 phòng ngủ trị giá khoảng 6 triệu USD. Ông dùng tài sản hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục y khoa thông qua một quỹ tại Atlanta.

Năm 2013, vợ chồng David và Erica Harrig trúng 61 triệu USD. Sau khi mua nhà, đất, ôtô và đi du lịch, họ trở lại cuộc sống bình thường. David đăng ký làm lính cứu hỏa tình nguyện. Hai người đặt ra nguyên tắc chỉ sử dụng tiền lãi và bảo toàn tiền gốc.

Thách thức sau một đêm đổi đời

Thomas Murphy, chuyên gia hoạch định tài chính tại Dallas, cho biết tiền bạc có thể giải quyết một số khó khăn nhưng đồng thời tạo ra nhiều vấn đề mới mà người trúng số chưa có kinh nghiệm xử lý.

Khi bất ngờ sở hữu tài sản lớn, họ phải học cách quản lý dòng tiền và ứng xử với những người xung quanh.

Susan Brands, người cùng chồng trúng 96,5 triệu USD năm 2014, kể gia đình liên tục nhận được thư, cuộc gọi từ người lạ, họ hàng xin tiền. Có người mang theo con nhỏ đến gõ cửa, nói đã dùng 2 USD cuối cùng để đổ xăng. Vợ chồng Brands sau đó phải hạn chế mở cửa cho người lạ.

Dù sở hữu số tiền lớn, họ không tiêu xài quá mức. Khoản chi đậm nhất cho bản thân là thuê máy bay riêng đến Las Vegas xem hòa nhạc. Hàng ngày, Susan vẫn sử dụng phiếu giảm giá khi đi siêu thị. Thay vì mua sắm, gia đình thành lập quỹ từ thiện, hỗ trợ bệnh viện, ngân hàng thực phẩm và cứu hộ động vật.

Tìm kiếm mục đích sống mới

Nhiều người trúng giải dùng tài sản để thực hiện những kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Roy Cockrum, từng học kịch nghệ và làm tu sĩ, trúng 260 triệu USD năm 2014 ở tuổi 58. Ông dành 60 triệu USD sau thuế để thành lập quỹ hỗ trợ sân khấu Mỹ. Đến nay, quỹ đã trao 56 khoản tài trợ với tổng trị giá hơn 34 triệu USD.

Tại Trenton, bang New Jersey, gia đình Smith đã quyên góp hơn 17 triệu USD cho trường học, nhà thờ và các chương trình hỗ trợ sinh viên. Katherine Nunnally, một trong 7 người con của gia đình, cho biết dùng tài sản để hỗ trợ cộng đồng là cách tạo ra giá trị sau khi các nhu cầu vật chất cơ bản đã được đáp ứng.

Báo cáo kết luận, điều quyết định cuộc sống của người trúng giải không nằm ở số tiền họ nhận được, mà ở cách họ quản lý tài sản, bảo vệ đời tư và thích nghi với hoàn cảnh mới.