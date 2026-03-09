Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/3 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/3 giảm với giá vàng miếng xuống mức 184,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/3, giá vàng trong nước ngày 9/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181,4 triệu đồng/lượng mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181,1 triệu đồng/lượng mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181,1 triệu đồng/lượng mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 181,1 triệu đồng/lượng mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/3, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/3, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 181,1 –184,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/3 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 79 USD/ounce, xuống mức 5.092 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.181 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, xuống dưới mốc 5.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng diễn biến của giá vàng trong ngắn hạn vẫn khá khó lường khi kim loại quý đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị.

Dù căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công liên quan đến Iran, giá vàng lại không duy trì được đà tăng mạnh như kỳ vọng. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng lên, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - cho rằng, diễn biến gần đây cho thấy xung đột địa chính trị không còn là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ đối với vàng như trước.

Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng của thị trường vàng thế giới. Ông Jesse Colombo - Nhà phân tích kim loại quý độc lập và sáng lập BubbleBubble Report - cho rằng, những biến động gần đây chủ yếu là quá trình điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng vào cuối năm trước.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.092 USD/ounce (tương đương khoảng 161,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/3, giá vàng ngày 10/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.