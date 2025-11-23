Cơn sốt kim loại quý: Vàng, bạc, bạch kim hút dòng tiền kỷ lục

Trong quý 3 vừa qua, vàng đã chứng kiến một đợt tăng giá chưa từng có, vượt mốc 4.360 USD/ounce, chủ yếu nhờ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ. Không chỉ tập trung vào các quỹ ETF vàng, nhà đầu tư còn tích cực mua vàng vật chất. Royal Mint cho biết doanh thu từ bán tiền xu vàng, bạc và bạch kim tăng 102% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 6% so với quý trước đó.

Vàng tiếp tục duy trì sức hút khi doanh thu từ bán tiền xu vàng tăng 5% so với quý trước, trong khi bạc ghi nhận mức tăng mạnh 44% theo quý và 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm kỹ thuật số của Royal Mint, như DigiGold miễn thuế VAT, cũng ghi nhận dòng vốn đầu tư kỷ lục, tăng 156% so với cùng kỳ năm trước.

Tại sao nhà đầu tư lại ồ ạt mua kim loại quý?

Theo Stuart O'Reilly, Giám đốc Thông tin thị trường tại Royal Mint, bất ổn kinh tế và địa chính trị đang thúc đẩy cả nhà đầu tư mới lẫn giàu kinh nghiệm tìm đến tài sản cứng. Những nhà đầu tư này hiểu rõ vai trò chiến lược của kim loại quý trong danh mục đầu tư, đồng thời nắm bắt lợi thế miễn thuế từ các đồng tiền vàng tại Anh.

Trong tháng 10, Royal Mint ghi nhận số lượng người mua tăng 70%, với mức chi trung bình gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn đang chi phối quyết định đầu tư, đặc biệt sau khi giá vàng đã tăng mạnh trước đó.

Xu hướng tại Anh khác gì so với các khu vực khác?

Sự bùng nổ nhu cầu kim loại quý tại Anh tạo ra một sự phân hóa rõ rệt trên thị trường toàn cầu. Theo World Gold Council, trong khi Anh tăng trưởng mạnh, nhu cầu mua thỏi và tiền xu vàng tại Mỹ lại giảm so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 7 tấn – thấp nhất kể từ giai đoạn trước Covid 2017–2019.

Điều này cho thấy tác động của các yếu tố khu vực và chiến lược đầu tư của nhà đầu tư đối với thị trường kim loại quý là rất khác nhau.