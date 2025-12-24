Giá vàng hôm nay (24/12): Lập đỉnh lịch sử, nhà đầu tư vàng lãi gần 75 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/12, vàng SJC bán ra 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/12 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh theo xu hướng chung của thế giới. Trong đó, giá vàng SJC đạt mức cao nhất lịch sử ở 159 triệu đồng bán ra, vượt qua đỉnh cũ hôm trước đó 1,5 triệu đồng/lượng (157,5 triệu đồng/lượng).

Trong khi, vàng nhẫn cũng tăng mạnh và hướng tới mức đỉnh cũ. Vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn bán ra ở mức từ 156,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đỉnh cũ khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 7 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 157 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 157 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng nay ngày 24/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.512 USD/ounce, tăng mạnh 47 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Đây cũng là mức giá cao nhất mọi thời đại. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.403 VND/USD),vàng thế giới có giá khoảng 143,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng trong nước cao hơn so giá vàng thế giới 15,9 triệu đồng/lượng.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, giá vàng đã tăng khoảng 70% trong năm nay, do căng thẳng địa chính trị, việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư dồi dào.

"Chúng tôi tiếp tục nhận thấy xu hướng dài hạn về đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương là động lực chính thúc đẩy giá vàng đến cuối thập kỷ này. Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tăng lên khoảng 5.000 USD/ounce vào năm tới", các nhà phân tích tại SP Angel cho biết trong một báo cáo.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng Hai là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 4.600 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức 4.300 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao kỷ lục đêm qua là 4.530,80 USD và sau đó là 4.550 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được thấy ở mức thấp nhất hôm nay là 4.457,7 USD/ounce và sau đó là 4.400 USD/ounce.

Ngân hàng JP Morgan cho rằng, tiềm năng tăng trưởng hơn nữa về lượng vàng sở hữu trong năm tới, với các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền điện tử là những nguồn cầu tiềm năng mới.

Ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại JP Morgan cho biết, mặc dù việc xác định chính xác thời điểm xuất hiện các yếu tố xúc tác và dòng vốn đẩy giá vàng lên cao vẫn còn khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng nhu cầu vàng sẽ đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026

"Thậm chí, chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi đã đưa ra một kịch bản trong đó nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá lên mức 6.000 USD/ounce", ông Shearer cho biết.

Trung tâm nghiên cứu toàn cầu JP Morgan dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể đạt mức 5.400 USD vào cuối năm 2027.