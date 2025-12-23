Giá vàng bùng nổ, chuyên gia lại đưa ra dự báo gây sốc

JP Morgan nhận định các động lực nền tảng của đà tăng giá vàng vẫn còn nguyên vẹn, dù diễn biến giá có thể không đi theo đường thẳng. Theo bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và danh mục đầu tư sang vàng vẫn chưa đạt điểm bão hòa.

Đồng USD suy yếu, lãi suất Mỹ thấp hơn và bất ổn kinh tế – địa chính trị tiếp tục đóng vai trò là những yếu tố truyền thống hỗ trợ vàng. Trong bối cảnh đó, vàng vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ, vừa là lựa chọn thay thế cho các tài sản không sinh lãi như trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Nhu cầu thực tế đang mạnh đến mức nào?

Theo JP Morgan, riêng quý III/2025, tổng nhu cầu vàng từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đạt khoảng 980 tấn, cao hơn 50% so với mức trung bình của bốn quý trước đó. Với mặt bằng giá cao, lượng mua này tương đương khoảng 109 tỷ USD dòng tiền đổ vào thị trường chỉ trong một quý.

Dựa trên mối quan hệ thống kê giữa lượng cầu ròng theo quý và biến động giá, các nhà phân tích cho rằng thị trường cần tối thiểu khoảng 350 tấn cầu ròng mỗi quý để giá vàng tiếp tục đi lên. Cứ mỗi 100 tấn vượt ngưỡng này có thể giúp giá tăng thêm khoảng 2% theo quý.

Vai trò của ngân hàng trung ương trong giai đoạn tới ra sao?

Ngân hàng trung ương được xem là “trụ đỡ” quan trọng của thị trường vàng. JP Morgan dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình khoảng 755 tấn vàng trong năm 2026 – thấp hơn mức đỉnh hơn 1.000 tấn của ba năm gần đây nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước 2022.

Việc lượng mua giảm nhẹ không phải do thay đổi chiến lược, mà chủ yếu mang tính kỹ thuật: khi giá vàng đã ở mức rất cao, các ngân hàng trung ương không cần mua quá nhiều về khối lượng để nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ. Dữ liệu IMF cho thấy vàng hiện chiếm gần 20% dự trữ chính thức toàn cầu, tăng mạnh so với năm trước.

Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức còn “dư địa” nào để mua vàng?

JP Morgan cho rằng tỷ trọng vàng trong tổng tài sản đầu tư toàn cầu vẫn còn thấp. Tính đến cuối tháng 9/2025, vàng chỉ chiếm khoảng 2,8% tổng tài sản quản lý của nhà đầu tư, dù đã tăng so với hai năm trước.

Ngân hàng này dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có thể đạt khoảng 250 tấn trong năm 2026, trong khi nhu cầu vàng vật chất (thỏi và xu) tiếp tục vượt 1.200 tấn mỗi năm. Về dài hạn, tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư có thể tăng lên mức 4–5%.

Những nguồn cầu mới nào có thể đẩy giá vàng vượt kỳ vọng?

JP Morgan đặc biệt lưu ý đến hai nguồn cầu mới: các công ty bảo hiểm Trung Quốc và cộng đồng tiền số. Đây là những nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn và đang tìm kiếm tài sản phòng ngừa rủi ro trước biến động tiền tệ và tài chính toàn cầu.

Theo kịch bản của ngân hàng, chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ do nước ngoài nắm giữ được chuyển sang vàng, thị trường đã có thể chứng kiến mức giá lên tới 6.000 USD/ounce. Trong bối cảnh nguồn cung vàng khai thác tăng chậm, cán cân rủi ro đang nghiêng về khả năng giá đạt các mốc mục tiêu sớm hơn dự kiến.