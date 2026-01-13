“Chú ngựa khóc” – từ sản phẩm đồ chơi lỗi thành hiện tượng mạng ở Trung Quốc

Chú ngựa nhồi bông, ban đầu được thiết kế là ngựa cười mừng Năm mới Bính Ngọ, nhưng sau đó lại biến thành ngựa khóc và đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi một người tiêu dùng ở Hàng Châu chia sẻ hình ảnh về món hàng đã mua lên mạng. Cư dân mạng đặt biệt danh cho món đồ chơi này là “Chú ngựa khóc”. Theo họ, cái miệng trễ xuống và biểu cảm “buồn mà đáng yêu” của nó vừa hài hước, vừa mang đến cảm giác an ủi.

Chủ cửa hàng cũng không nhịn được cười mỗi khi nhắc đến chú ngựa khóc. Ảnh: China News

Món đồ chơi này đã nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi, với các chủ đề liên quan đứng đầu danh sách xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc như Weibo và Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc). Cùng với độ phổ biến ngày càng tăng của chú ngựa khóc, một lượng lớn người tiêu dùng bắt đầu liên hệ với chủ hàng với hy vọng mua được một con.

Bà Trương Hỏa Thanh, chủ cửa hàng, cho biết nhu cầu đã vượt xa mong đợi, với hơn chục dây chuyền sản xuất đang hoạt động hết công suất. "Buổi sáng phát hiện sản phẩm này rất hot, buổi chiều chúng tôi bắt tay vào sản xuất hàng loạt. Vì đơn đặt hàng liên tục đến, nên tôi phải liên tục xếp lịch sản xuất. Giờ chúng tôi phải sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm. Rất nhiều khách hàng nước ngoài cũng đặt sản phẩm này".

Hình ảnh gây cười của những chú ngựa khóc. Ảnh: China News

Bà cũng cho biết, thời gian giao hàng đã được kéo dài đến tháng 3/2026. Món đồ chơi này cao khoảng 20 cm, được bán với giá 25 nhân dân tệ (khoảng 3,5 USD).

Trước đó, theo chia sẻ của chủ hàng, thiết kế khác thường của “chú ngựa khóc” này là do một công nhân vô tình may phần miệng cong lên thành cong xuống trong quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm ban đầu bị coi là lỗi.