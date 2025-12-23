Giá vàng lập đỉnh mới: 6 tiếng đăng ký mua vàng miếng SJC online bất thành

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã chính thức xác lập đỉnh mới, vượt kỷ lục 157,5 triệu đồng/lượng được thiết lập phiên liền trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Người dân đứng đăng ký mua vàng miếng trực tuyến trước cửa công ty SJC trưa 23/12. Ảnh: T.C

Lúc 13h ngày 23/12, theo ghi nhận của PV VietNamNet tại trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), biển thông báo “Ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn” đã được treo bên ngoài cổng.

Một nhân viên bảo vệ tại đây cho biết, sản phẩm vàng nhẫn SJC hết từ sáng sớm. “Mỗi ngày chỉ có khoảng 100 người được mua vàng nhẫn, mỗi người tối đa 1 chỉ. Nếu muốn mua vàng nhẫn, khách hàng cần đến xếp hàng từ 5-6h sáng”, người này nói.

Trong khi đó, đối với vàng miếng SJC, dù trưa nắng, một số vị khách vẫn tập trung trước điểm kinh doanh này để đăng ký mua vàng trực tuyến. Nếu đăng ký thành công và nhận được thông báo, khách hàng có thể vào bên trong cửa hàng để thực hiện giao dịch.

Để mua vàng miếng SJC, khách hàng vào trang “Đăng ký tài khoản mua vàng miếng SJC”. Sau đó, khách hàng điền họ tên, CCCD, email, số điện thoại và địa chỉ để đăng ký thông tin xác thực lên hệ thống.

Người dân ngồi ở cửa hàng tiện lợi để đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Ảnh: T.C

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, việc đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến là không dễ. Sau khi ấn "đăng ký", hệ thống quay vòng và người dân không thể thực hiện các bước tiếp theo.

Một khách hàng nữ kể rằng từ 8h sáng, chị đã đăng ký mua vàng miếng và chờ đợi bên ngoài Công ty SJC. Đến 14h chiều, chị vẫn không thể đăng ký mua vàng miếng thành công, sau 6 tiếng mong chờ.

Tại cửa hàng tiện lợi cách điểm kinh doanh của SJC vài bước chân, nhiều vị khách cũng ngồi đăng ký mua vàng trực tuyến và chờ đợi nhưng bất thành.

Trong khi đó, nhân viên bảo vệ tại SJC cho hay: "Quy định của công ty là đăng ký trực tuyến mới mua được vàng miếng. Hệ thống trực tuyến mở thì người dân mới có thể đăng ký mua vàng. Tuy nhiên, thời điểm mở cổng trực tuyến cũng không rõ thời gian nào".

Vàng nhẫn hết từ sáng. Trong khi đó, việc đăng ký mua vàng miếng SJC không hề dễ. Ảnh: T.C

Tại cửa hàng của Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), việc mua vàng nhẫn hôm nay lại dễ dàng hơn so với những ngày trước.

Một nhân viên của Mi Hồng cho hay, sản phẩm vàng nhẫn thường bán hết nhanh chỉ trong khoảng 2 tiếng làm việc đầu giờ sáng. Tuy nhiên, hôm nay, cửa hàng có đủ nguồn cung nên đã bán vàng nhẫn vào đầu giờ chiều.

"Giá vàng lên cao, nhiều khách hàng đã bán ra chốt lời. Sau khi có đủ nguồn hàng mua vào, chúng tôi mới có vàng để bán ra cho người dân", nhân viên này chia sẻ.