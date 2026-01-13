Xếp hàng mua vàng từ 4h sáng, nhiều người TPHCM buộc phải đổi cách

Người dân xếp hàng chờ mua vàng lúc 5h30 sáng ngày 13/1. Ảnh: T.C

Sáng 13/1, theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ 6h đã có khoảng 50 người xếp hàng để chờ mua vàng tại Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM).

Tới 6h30 sáng, số lượng người chờ mua vàng đã đứng xếp thành 3 hàng. Nhân viên tại Mi Hồng mở cửa sớm cho khách vào ngồi chờ bên trong khuôn viên tiệm vàng. Sau khi vào bên trong, người dân được phát số thứ tự và chờ đến lượt giao dịch.

Tương tự, hình ảnh xếp hàng chờ mua vàng cũng xuất hiện bên ngoài trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Xếp hàng chờ mua vàng tại trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai sáng 13/1. Ảnh: T.C

Theo các khách hàng, SJC quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng miếng. Số lượng vàng nhẫn bán ra không nhiều nên SJC chỉ cho khoảng 100 khách vào mua vàng nhẫn mỗi ngày. Đối với vàng miếng SJC, người dân cần đăng ký trực tuyến mới có thể mua được.

Ông Xuân Tùng (phường An Khánh) chia sẻ, ông đã xếp hàng ở SJC tới 4 lần nhưng chưa lần nào mua được vàng. Trong thời gian liên tục “mua hụt”, giá vàng đã tăng thêm vài triệu đồng/lượng khiến vợ chồng ông tiếc nuối.

“Gửi tiền ngân hàng một năm không sinh lời được bao nhiêu. Còn nếu từ đầu năm 2025, chúng tôi mua 1 cây vàng thì giờ lời to rồi”, ông nói thêm.

Nhiều người tới xếp hàng mua vàng từ khoảng 4h sáng và chờ đến khi cửa hàng mở cửa lúc 8h30.

Ngày 1/1/2025, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 82,2-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, đầu giờ sáng 13/1/2026, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, nếu ông Tùng mua 1 lượng vàng nhẫn ở thời điểm đầu năm 2025, đến nay, gia đình ông Tùng sẽ có lời khoảng 74 triệu đồng nếu bán ra.

Một khách hàng khác cho hay, với giá vàng hiện nay, nếu cố gắng, gia đình anh chỉ có thể tiết kiệm tiền và mua được tối đa 1 chỉ vàng. Vì thế, thay vì đầu tư vàng miếng hoặc vàng nhẫn, gia đình anh thử đầu tư cả vàng nữ trang 24K.

Đối với loại vàng này, người mua sẽ mất phí chế tác. Anh phân tích, chi phí chế tác ở mức hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, nếu giá vàng tăng mạnh, sau khi trừ đi tiền chế tác thì sản phẩm vàng nữ trang trên bán ra vẫn có lời.

“Nếu đầu tư lướt theo hướng này thì cần mua vàng nữ trang tại các cửa hàng lớn, uy tín. Mua ở đâu thì nên bán ở đó”, anh lưu ý.

Người dân dùng mũ bảo hiểm, ghế nhựa, túi xách để giữ chỗ chờ mua vàng. (Ảnh: T.C)

Tại thời điểm 12h trưa ngày 13/1, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với mức giá mở cửa phiên giao dịch.

Tương tự, vàng nhẫn SJC (loại 1-5 chỉ) được niêm yết ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), gần như giữ nguyên.