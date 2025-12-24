Kinh tế 24h: Giá vàng tăng vọt lên đỉnh cao mới

Giá vàng tăng vọt lên đỉnh cao mới

Ngày 23/12/2025, thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, đưa giá vàng lên những mức kỷ lục mới. Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Mức giá này cũng được ghi nhận tại các thương hiệu lớn khác như Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, đánh dấu đỉnh cao mới của giá vàng trong nước.

Giá vàng lập đỉnh mới

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng dữ dội. Vàng nhẫn tròn 9999 của Doji tăng tới 2 triệu đồng/lượng, lên mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu lập kỷ lục mới với mức bán ra 157,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh. Tính đến tối 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 76 USD/ounce, đạt 4.485 USD/ounce, tiến sát mốc tâm lý 4.500 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2026 trên sàn Comex đạt 4.442 USD/ounce. Với mức giá này, chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới lên tới khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Về triển vọng, J.P. Morgan dự báo xu hướng tăng của vàng sẽ tiếp diễn trong năm 2026, với mức giá trung bình có thể đạt hơn 5.000 USD/ounce vào quý IV/2026, nhờ nhu cầu mạnh từ nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương.

Đại gia bán lẻ Thái Lan bán điện máy Nguyễn Kim cho PICO

Central Retail – tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan – đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Điện máy Nguyễn Kim cho Công ty CP PICO Holdings, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện máy và đồ gia dụng. Thương vụ được công bố ngày 23/12/2025 và đánh dấu việc Central Retail rút khỏi mảng kinh doanh điện máy tại thị trường Việt Nam.

Theo Central Retail, giao dịch này nằm trong chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư, nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi. Tại Việt Nam, tập đoàn định hướng phát triển dài hạn với hai mảng chính là bán lẻ thực phẩm và bất động sản – trung tâm thương mại. Trong đó, Central Retail tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm thương mại GO! cùng mô hình tích hợp đa tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí và tiêu dùng hiện đại. Song song đó, mạng lưới siêu thị GO!, Tops Market và mini go! cũng được đẩy mạnh mở rộng để gia tăng độ phủ trên toàn quốc.

Central Retail gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012 và hiện sở hữu gần 300 điểm bán. Việc chuyển nhượng Nguyễn Kim cho PICO được kỳ vọng giúp thương hiệu điện máy này bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời giúp Central Retail tập trung sâu hơn vào chiến lược dài hạn tại Việt Nam.

Spotify bị hacker tấn công, lấy đi 300 TB dữ liệu nhạc

Spotify xác nhận hệ thống của mình đã bị hacker tấn công, khiến hơn 300 TB dữ liệu âm nhạc bị sao chép trái phép. Nhóm tin tặc Anna’s Archive tuyên bố đã sao lưu siêu dữ liệu và các tệp nhạc của nền tảng, sau đó phát tán dưới dạng một tệp torrent dung lượng lớn, được sắp xếp theo mức độ phổ biến. Theo nhóm này, họ đã lưu trữ siêu dữ liệu của khoảng 256 triệu bản nhạc, gần như toàn bộ kho nhạc Spotify, cùng tệp âm thanh của 86 triệu bài hát, chiếm tới 99,6% tổng lượt nghe.

Các ca khúc phổ biến được lưu ở định dạng gốc 160 kbps, trong khi những bài ít được nghe hơn được mã hóa để giảm dung lượng. Tuy nhiên, một số bài phát hành sau tháng 7 có thể chưa nằm trong kho dữ liệu bị đánh cắp. Spotify thừa nhận có hành vi xâm nhập trái phép, cho biết bên thứ ba đã lợi dụng siêu dữ liệu công khai và sử dụng biện pháp bất hợp pháp để vượt qua công nghệ DRM bảo vệ bản quyền.

Công ty cho biết đã xác định và vô hiệu hóa các tài khoản người dùng độc hại liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra và giám sát các hoạt động đáng ngờ, nhưng chưa công bố thủ phạm cũng như quy mô thiệt hại chính xác. Vụ việc làm dấy lên lo ngại lớn về an ninh dữ liệu và bảo vệ bản quyền trong ngành âm nhạc số.

Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử

Phiên giao dịch ngày 23/12/2025 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tiếp tục tăng điểm và áp sát đỉnh lịch sử. Chỉ số đại diện sàn TP HCM tăng 21 điểm, đóng cửa tại 1.772 điểm, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử chưa đầy 4 điểm. Trong phiên, VN-Index có thời điểm vươn lên 1.778 điểm, vượt kỷ lục cũ tính theo giá đóng cửa, nhưng áp lực bán cuối phiên khiến đà tăng thu hẹp. Đây là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của thị trường. Chỉ số VN30 cũng tăng gần 28 điểm, vượt mốc 2.012 điểm và chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 10 điểm.

Đà tăng của thị trường chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup và Sacombank. VIC và VHM tiếp tục tăng kịch trần, đóng góp tổng cộng hơn 25 điểm cho VN-Index. Sacombank (STB) cũng nối dài chuỗi tăng trần nhờ thông tin liên quan đến biến động nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, thị trường rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số lượng cổ phiếu giảm áp đảo cổ phiếu tăng, cho thấy chỉ số bị chi phối mạnh bởi một số mã trụ.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực bán mạnh như LPB, DGC, SSI, TCB và nhóm ngân hàng đầu ngành gồm VCB, BID, CTG, MBB đều đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm chứng khoán và bất động sản ngoài Vingroup nhìn chung giao dịch kém tích cực.

Thanh khoản HoSE đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu lớn như MWG, VIX và VIC. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.