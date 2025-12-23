Phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu

Iran nổi tiếng với nguồn tài nguyên vàng dồi dào. Hiện có khoảng 15 mỏ đang hoạt động. Mới đây, một mỏ vàng khổng lồ đã được tìm thấy tại mỏ Shadan, nằm ở khu vực phía Đông của Iran.

Tin tức này ngay lập tức gây chấn động thị trường vàng toàn cầu, với số lượng quặng có thể được khai thác ước tính khoảng 61 triệu tấn. Tuy nhiên, lượng vàng nguyên chất có thể chiết xuất từ ​​quặng này hiện vẫn chưa được tính toán.

Phát hiện mỏ vàng kỷ lục ở Iran (Nguồn: futura-sciences.com)

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, mỏ vàng này chứa khoảng 7,95 triệu tấn quặng oxit và 53,1 triệu tấn quặng sunfua. Loại thứ nhất tương đối dễ chế biến, nhưng loại thứ hai - chiếm phần lớn trong mỏ - đòi hỏi các kỹ thuật khai thác tiên tiến và tốn kém.

Nồng độ vàng trong quặng có thể thay đổi rất nhiều. (Ảnh minh họa: futura-sciences.com)

Mặc dù các chuyên gia rất quan tâm, nhưng hầu hết vẫn thận trọng về tiềm năng thực sự của mỏ vàng này. Lượng vàng có thể khai thác chính xác sẽ không được biết trong vài năm tới, trước khi các phân tích sâu hơn và quá trình sản xuất bắt đầu