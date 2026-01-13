Giá vàng hôm nay mới nhất (13/1) tăng không ngừng: Nhà vàng "bất ngờ" bán không giới hạn

Giá vàng hôm nay 13/1, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 13/1, nhu cầu mua vàng tiếp tục ở mức cao dù giá vàng hôm nay tiếp đà tăng so với hôm trước. Người mua tiếp tục xếp hàng từ sớm để mua vàng bất chấp nhà vàng chưa mở cửa giao dịch.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, cửa hàng hôm nay mở bán không giới hạn vàng nhẫn và theo nhu cầu khách hàng. Mặc dù, lượng khách vàng đến mua vẫn ở ngưỡng cao nhưng khách mua vẫn được nhận vàng ngay nếu mua dưới 1 lượng vàng/người.

Hàng loạt người dân xếp hàng từ sớm để mua vàng trong ngày giá vàng nhẫn tiếp tục tăng. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 13/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 159,5 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đông đảo người mua vàng vẫn xếp hàng trước vài tiếng đồng hồ tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 158,6 – 161,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 157 - 160 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 157,3 - 160,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì mức cao và dự báo còn tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 ngày 13/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.583 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, vàng và bạc tiếp tục giao dịch gần mức cao kỷ lục và theo một chiến lược gia thị trường, cả hai kim loại quý này đều có dư địa tăng giá khi sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhu cầu đầu tư.

Trong một báo cáo được công bố, ông Nick Cawley, nhà phân tích thị trường tại Solomon Global, cho biết giá vàng đang trên đà đạt cột mốc quan trọng trong nửa đầu năm 2026. Ông Cawley dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce.

"Đà tăng mạnh mẽ trong tuần này được thúc đẩy bởi sự hỗn loạn địa chính trị mới ở Trung Đông, khi lực lượng chính phủ Iran đàn áp và thậm chí gây án mạng với những người biểu tình phản đối giá cả tăng vọt và chi phí sinh hoạt leo thang", ông Cawley cho biết.

Ông Cawley cũng cho biết, trong bối cảnh thị trường biến động và khi các nhà đầu tư đang chuyển hướng khỏi đồng USD, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn vẫn tiếp tục tăng. Ông nói thêm rằng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi vàng đạt được các mục tiêu tăng giá mới nhất của ông, và bất kỳ sự điều chỉnh tiềm năng nào cũng nên được xem là cơ hội mua vào.

Trước đó, ông Cawley cho biết bất chấp sự biến động ngày càng tăng của thị trường, vàng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong môi trường kinh tế khó lường hiện nay.

"Kim loại quý này duy trì xu hướng tăng mạnh về mặt kỹ thuật với đà tăng trưởng được giữ vững. Dường như không có yếu tố nào có khả năng phá vỡ những xu hướng này trong thời gian ngắn. Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ nới lỏng, căng thẳng địa chính trị và hạn chế nguồn cung tạo nên một hỗn hợp tăng giá mạnh mẽ cho vàng trong thời gian tới", ông Cawley nói.

Nhìn vào bức tranh kỹ thuật của vàng, ông Cawley cho biết, ông nhận thấy một số kháng cự ban đầu ở mức 4.750 USD/ounce, nhưng điều đó khó có thể ngăn cản đà tăng đạt mức 5.000 USD/ounce trước mùa hè năm 2026.