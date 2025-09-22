Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Thế giới hụt hơi, SJC nối tiếp đà tăng?

Giá vàng thế giới hôm nay 22/9/2025

Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 3.670 USD/ounce, sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 3.630 USD. Tới phiên thị trường Mỹ, giá vàng bật tăng mạnh lên 3.684 USD và lập kỷ lục lịch sử 3.707 USD vào sáng thứ Ba.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã kéo giá xuống 3.680 USD, tiếp tục giảm về 3.660 USD trong phiên thị trường châu Á và châu Âu sáng thứ Tư.

Tại thị trường Mỹ, giá vàng phục hồi lên gần 3.690 USD trước quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Như thường lệ, nhà đầu tư “mua tin đồn, bán sự thật”, khiến vàng rơi nhanh xuống 3.650 USD và chạm đáy 3.637 USD qua đêm.

Sau đó, lực mua từ thị trường châu Âu đưa giá trở lại 3.671 USD, nhưng phiên Mỹ lại kéo về mức thấp nhất tuần dưới 3.630 USD sáng thứ Năm.

Phần còn lại của tuần diễn biến khá yên ắng. Giá vàng dần phục hồi và đóng cửa quanh 3.690 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.679 USD/ounce.

Giá vàng vẫn có nhiều dự báo lạc quan. Ảnh: Thạch Thảo

Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định thị trường vàng đã phản ứng đúng kỳ vọng sau quyết định hạ lãi suất của Fed và rủi ro đang cân bằng hơn.

Ông cho rằng vàng có thể biến động theo cả hai hướng. Nếu tiến trình đàm phán thương mại với các đối tác lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Canada hay Mexico đạt tiến triển, đồng USD sẽ được hỗ trợ và gây áp lực giảm giá vàng. Ngược lại, những bất ổn địa chính trị và lạm phát gia tăng có thể tiếp tục thúc đẩy giá đi lên.

Theo Lusk, dù vàng đã tăng khoảng 40% từ đầu năm và vượt xa các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, trong bối cảnh toàn cầu từ chính sách nới lỏng sau đại dịch đến căng thẳng thương mại và chiến sự tại nhiều nơi trên thế giới.

Ông dự báo kịch bản điều chỉnh có thể kéo giá về quanh 3.200 USD/ounce. Nhưng nếu bất ổn kéo dài, vàng hoàn toàn có thể leo lên vùng 3.960-4.000 USD trước khi đối mặt với một đợt chốt lời mạnh.

Tuần này, thị trường hướng tới một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sau quyết định lãi suất như PMI sơ bộ tháng 9, số liệu bán nhà mới, GDP quý II, số đơn hàng lâu bền, đơn xin trợ cấp thất nghiệp...

Giá vàng trong nước hôm nay 22/9/2025

Chốt phiên giao dịch 20/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức đóng cửa hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm trước.

Dự báo giá vàng

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, cho rằng vàng và bạc sẽ tiếp tục tăng sau một nhịp chốt lời ngắn hạn, nhờ lãi suất thấp hơn và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Ukraine, Ba Lan, Gaza và vùng Caribe.

Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, giữ quan điểm trung lập, dự báo vàng có thể dao động quanh 3.600 USD/ounce nhưng vẫn được hỗ trợ khi khả năng Fed sớm cắt giảm thêm lãi suất.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, dự báo vàng tiếp tục giữ vị thế tài sản tiền tệ thiết yếu trong hệ thống tài chính toàn cầu, ngay cả khi giao dịch ở mức 3.700 USD/ounce.

Ông khẳng định, vàng vẫn là lựa chọn mua tốt nhất, khi chưa tìm thấy lý do thuyết phục để bi quan.

Theo Vecchio, dù giá cao, các ngân hàng trung ương vẫn gia tăng mua vào do niềm tin vào đồng USD suy yếu, trong bối cảnh Mỹ vừa đối mặt áp lực hạ lãi suất vừa lo gánh nợ công ngày càng lớn. Ông nhấn mạnh, xu hướng dài hạn là các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ra khỏi USD và vàng gần như là lựa chọn thay thế duy nhất.