Những khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế năm 2025

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), hiện có 16 khoản được miễn thuế như chuyển nhượng, tặng/cho bất động sản giữa người thân; giao dịch bán căn nhà, đất ở duy nhất; quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất.

Ngoài ra còn có thu nhập từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chưa qua chế biến; lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu Chính phủ; kiều hối; phần tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm hưởng cao hơn ban ngày; lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội, học bổng, các khoản bồi thường bảo hiểm; tiền từ quỹ từ thiện được phép thành lập, viện trợ nhân đạo; thu nhập của thuyền viên và người làm việc, kinh doanh trực tiếp phục vụ khai thác thủy sản xa bờ.

Ảnh minh họa: Canva.

Từ ngày 1/10/2025, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 bổ sung thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế vào Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Cụ thể, được miễn thuế đối với tiền lương, tiền công khi cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được thương mại hóa đúng quy định; khoản thu của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia, sáng lập viên khi tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Việc mở rộng diện thu nhập được miễn thuế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và khởi nghiệp nhằm tạo thêm dư địa tài chính cho nhà khoa học, doanh nhân khởi nghiệp và nhà đầu tư cá nhân. Chính sách này hướng tới khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thu hút vốn và chất xám vào các dự án đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các quy định về đối tượng nộp thuế vẫn giữ nguyên theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Người nộp thuế gồm cá nhân cư trú có nguồn thu chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Cá nhân cư trú là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch (hoặc 12 tháng liên tục) hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam (thường trú, hoặc thuê nhà theo hợp đồng có thời hạn); cá nhân không đáp ứng các điều kiện trên được xác định là cá nhân không cư trú và áp dụng cách tính thuế, thuế suất khác với cá nhân cư trú.