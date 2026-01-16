Cụ thể, vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống còn 4.614,93 USD/ounce vào sáng 16/1. Trước đó một ngày, kim loại quý này đã lập đỉnh lịch sử ở mức 4.642,72 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 khép phiên giảm 0,3%, còn 4.623,70 USD/ounce.

Động lực chính gây áp lực lên giá vàng đến từ việc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ bất ngờ giảm trong tuần qua. Thông tin này đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 12, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, các dữ liệu kinh tế gần đây khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trong nửa đầu năm bị chững lại, qua đó tạo lực cản cho đà tăng của giá vàng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 16/1.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, tâm lý thị trường cũng chịu tác động từ những phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump. Ông cho biết hiện chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, bất chấp cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến người đứng đầu ngân hàng trung ương. Đồng thời, ông Trump phát tín hiệu lập trường “chờ và xem” đối với Iran, cho rằng tình hình bạo lực trong các cuộc trấn áp biểu tình tại nước này đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 1, dù chịu áp lực từ Nhà Trắng. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed có thể thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, vào nửa cuối năm nay.

Dù điều chỉnh giảm, giới phân tích cho rằng xu hướng của vàng vẫn tích cực trong trung hạn. “Những nhịp điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng sẽ được xem là cơ hội mua vào”, ông Grant nhận định, đồng thời nhấn mạnh vai trò của vàng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3%, xuống 92,50 USD/ounce sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 2.404,18 USD/ounce, trong khi palladium đi ngang quanh mức 1.826,32 USD/ounce.