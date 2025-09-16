Giá vàng hôm nay, 16-9: Vàng thế giới vọt tăng

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Tính đến 6 giờ sáng 16-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.680 USD/ounce, tăng 45 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.645 USD/ounce).

Sự bứt phá của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan trên thị trường trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất lần đầu tiên sau một năm, động thái thường làm giảm chi phí của việc nắm giữ vàng – vốn là tài sản không sinh lời.

Đồng thời, đồng USD chịu áp lực giảm, với chỉ số đồng đô la (USD Index) mất 0,3% xuống còn 97,3 điểm – thấp nhất kể từ tháng 7. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ số này đã giảm hơn 10%, trong khi giá vàng thế giới tăng trên 40%.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng của giá vàng không chỉ đến từ sự suy yếu của USD mà còn từ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ. Điều này cho thấy vàng đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư, vượt xa vai trò đơn thuần là tài sản hưởng lợi từ biến động tiền tệ.

Thị trường vàng đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố thuận lợi: chính sách tiền tệ nới lỏng, bất ổn tiền tệ và nhu cầu đầu tư tăng cao. Với quyết định lãi suất sắp tới của Fed, giá vàng được dự báo có thể biến động khó lường.

Tại Việt Nam, cuối ngày 16-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 128 triệu đồng/lượng.