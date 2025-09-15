Không phải vàng, đây mới là những kim loại quý tăng mạnh nhất thời gian qua

Thị trường kim loại quý chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Hợp đồng tương lai bạch kim đã vượt mốc 1.400 USD/ounce, tiệm cận đỉnh 11 năm và tăng hơn 54% từ đầu năm. Phần lớn đà tăng đến trong vài tháng gần đây, khi giới đầu tư tìm kiếm giá trị ở các kim loại thay thế.

Trong khi đó, bạc cũng không kém cạnh khi đạt mức cao mới trong 14 năm, trên 42 USD/ounce, tăng gần 46% từ đầu năm. Ngược lại, vàng đang đứng ở mức khoảng 3.681 USD/ounce, tăng khoảng 40% - tức thấp hơn hai “người anh em” nhưng vẫn là con số ấn tượng.

Theo các nhà phân tích, sự đảo ngược này phù hợp với chu kỳ thị trường: vàng thường dẫn dắt ở giai đoạn đầu của “con sóng tăng”, sau đó bạc và bạch kim mới vươn lên nhờ nhu cầu đầu tư tăng cao.

Nguồn cung thiếu hụt có ảnh hưởng thế nào đến giá bạc và bạch kim?

Cả bạc và bạch kim đều đang hưởng lợi từ tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài. Các chuyên gia của TD Securities cảnh báo rằng kho dự trữ bạc tại Hiệp hội Thị trường vàng London có thể cạn kiệt trong vòng 7 tháng, thậm chí chỉ 4 tháng nếu nhu cầu tăng mạnh hơn. Với xu thế này, bạc có khả năng chạm mốc 50 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, thị trường bạch kim dự báo thiếu hụt tới 850.000 ounce trong năm nay, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Điều này càng làm gia tăng sức hút của bạch kim trong mắt giới đầu tư.

Tuy nhiên, do quy mô thị trường bạc và bạch kim nhỏ hơn nhiều so với vàng, biến động giá cũng mạnh hơn, mang lại cơ hội nhưng đồng thời tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Vì sao vàng vẫn giữ vị thế “tài sản tiền tệ số một”?

Dù bị “vượt mặt” về tốc độ tăng giá, vàng vẫn được coi là tài sản an toàn tối thượng. Nguyên nhân nằm ở sự ổn định: vàng ít biến động hơn, không chịu rủi ro địa chính trị từ bên thứ ba và luôn là đối trọng với đồng USD.

Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ khởi động chu kỳ hạ lãi suất mới, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể suy yếu, qua đó càng củng cố vị thế của vàng. Ngoài ra, sự can thiệp chính trị vào Fed và việc đồng USD ngày càng bị nghi ngờ càng khiến vàng trở thành lựa chọn đáng tin cậy.

Với vai trò lịch sử là “đồng tiền toàn cầu”, vàng vẫn là nền tảng của thị trường kim loại quý và tài sản trú ẩn không thể thay thế.