Quyết định chính sách của loạt ngân hàng trung ương tác động đến giá vàng thế giới

Trong tuần qua, giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng khá mạnh. Nhận định về triển vọng giá vàng thế giới tuần này, các chuyên gia tin rằng giá vàng thế giới khó hạ dù rằng thông tin mới công bố cho thấy lạm phát leo thang.

Phần đông các chuyên gia tin tưởng vào triển vọng giá vàng thế giới tuần này. Ảnh: Kitco News

Hàng loạt ngân hàng trung ương công bố quyết định chính sách tiền tệ

Kết quả khảo sát mới nhất được thực hiện bởi Kitco News Weekly cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trên phố Wal hiện vẫn rất lạc quan trước thềm đợt hạ lãi suất của Fed. Nhà đầu tư vẫn có niềm tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Chuyên gia phân tích cao cấp tại Barchart.com, ông Darin Newsom, dự báo: “Giá vàng thế giới sẽ tăng. Tình hình trên toàn cầu về cơ bản không có nhiều thay đổi, các yếu tố bất định sẽ vẫn tiếp diễn”.

Chủ tịch kiêm COO quỹ Asset Strategies International, ông Rich Chekan, dự báo: “Giá vàng thế giới sẽ tăng. Nhìn chung phần lớn các thành viên thị trường đã nói đúng về định hướng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, giá vàng thế giới chắc chắn hưởng lợi từ thông tin đó. Tuy nhiên nếu Fed khiến cho thị trường ngạc nhiên bằng cách không thay đổi lãi suất, chúng ta có thể chứng kiến làn sóng bán tháo do chốt lời”.

Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day Asset Management, trong khi đó cũng cho rằng giá vàng thế giới sẽ tăng khi có thêm người mua mới vào thị trường.

Trưởng bộ phận nghiên cứu cao cấp tại quỹ Pepperstone, ông Michael Brown, tuy nhiên hiện đang bi quan về triển vọng giá vàng thế giới. Theo quan điểm của ông, thị trường dường như đang kỳ vọng quá nhiều từ Fed.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường cao cấp tại Forex.com, ông James Stanley, tin tưởng vào khả năng giá vàng thế giới sẽ vẫn tăng mạnh: “Không có lý do gì có thể dự báo về khả năng giá vàng thế giới ngừng tăng. Giá vàng thế giới giao ngay có thể sớm chạm ngưỡng 3.654USD/ounce”.

Trong tuần này, thị trường vàng thế giới sẽ đón nhận nhiều thông tin kinh tế và quyết định chính sách của hàng loạt ngân hàng trung ương trên thế giới, trong đó có Fed. Ngoài ra, cũng có nhiều thông tin khác có thể tác động đến thị trường vàng.

Trong ngày thứ Hai, chỉ số sản xuất Empire State và sau đó đến doanh số bán lẻ tháng 8 được công bố.

Sang đến ngày thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận thông tin về số lượng nhà xây dựng mới cũng như giấy phép xây dựng, sau đó đến thông tin liên quan quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada. Sự tập trung của thị trường sau đó sẽ chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Fed cũng như cuộc họp báo sau khi công bố.

Trong ngày thứ Năm, thị trường vàng thế giới đón nhận quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), sau đó đến số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng như khảo sát về tình hình sản xuất của khu vực Philadelphia. Tối ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước giảm sâu

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,10 – 131,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 14,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 125,00 – 128,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,20 – 129,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 127,00 – 130,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.166 – 26.476 đồng/USD (mua vào – bán ra).