Giá vàng hôm nay 15-9: Vừa mở cửa, tiếp tục giảm

Sáng 15-9, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty niêm yết quanh mức 124,7 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn thu hẹp xuống chỉ còn chưa tới 3 triệu đồng, thay vì mức khoảng 5 triệu đồng/lượng những ngày trước đó.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn tại nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đang ở mức thấp nhất trong hơn 1 tuần qua. Nếu so với vùng đỉnh sát 136 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng SJC đã mất gần 5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC đang thấp hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng

Dù vậy, đà giảm mạnh mẽ phải kể tới thị trường tự do. Sáng nay, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do được một số cửa hàng vàng niêm yết ở mức 127,6 triệu đồng/lượng mua vào, 129,6 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng so với tại các công ty vàng lớn.

Nếu so với mốc cao nhất lên tới 143,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước, mỗi lượng vàng miếng trên thị trường tự do đã giảm gần 14 triệu đồng.

Lao dốc mạnh nhất phải kể tới là giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại nhiều cửa hàng vàng nhỏ, khi giá giao dịch mua vào 112 triệu đồng/lượng, bán ra 114,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn trơn tại các công ty vàng lớn tới 13 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đi xuống khi vừa mở cửa giao dịch. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 3.635 USD/ounce, giảm hơn chục USD mỗi ounce so với phiên trước. Dù kim loại quý trên sàn quốc tế hạ nhiệt nhưng thị trường vẫn kỳ vọng xu hướng đi lên trong bối cảnh đồng USD duy trì ở mức thấp và triển vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9 này.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về mức thấp nhất trong nhiều ngày qua