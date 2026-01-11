Giá bạc hôm nay 11/1/2026: Biến động mạnh, một tuần tăng thêm 5,12 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước ngày 11/1/2026

Ngày 10/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,931-3,022 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 74.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 9/1.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý được điều chỉnh lên 80,13-82,61 triệu đồng/kg, tăng 1,98 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,03 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Trong tuần qua, giá bạc thỏi và bạc miếng của thương hiệu này đều tăng mạnh 9,8%.

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) ngày 10/1 được giao dịch ở mức 3,048-3,129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 78.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 81.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên 9/1.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank cũng tăng mạnh 2,08-2,16 triệu đồng/kg ở chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên 9/1, lên mức 81,28-83,44 triệu đồng/kg.

So với giá mở cửa phiên đầu tuần 5/1, giá bạc miếng của Sacombank ngày 10/1 tăng 186.000-192.000 đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, trong khi giá bạc thỏi SBJ 999 tăng mạnh 4,96 triệu đồng/kg chiều mua vào và tăng 5,12 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Trong tuần qua, giá bạc trong nước và thế giới đều ghi nhận mức tăng gần 10%. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 11/1/2026

Chốt tuần giao dịch, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đứng ở mức 79,97 USD/ounce, tăng 10,06% chỉ trong một tuần. Dù vậy, giá bạc giao ngay vẫn chưa thể tái lập đỉnh 83,64 USD/ounce.

Nhìn lại một tuần qua, giá bạc liên tục bị dẫn dắt bởi các yếu tố liên quan đến địa chính trị, đồng USD, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đỉnh điểm là báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu.

Cùng với đó, giá bạc chịu tác động bởi áp lực mua - bán mạnh ở các phiên giao dịch. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ giá bạc đang neo ở mức đỉnh đã bán chốt lời, trong khi không ít nhà đầu tư khác nhân lúc giá kim loại quý này suy yếu đã mua vào.

Đó cũng là lý do trong hai phiên giao dịch gần đây, nhiều quỹ đầu tư đã gia tăng mua vào, nâng tỷ trọng nắm giữ bạc lên mức cao. Ngoài ra, phe đầu cơ giá lên tiếp tục tự tin bắt đáy khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với các kim loại quý.

Điển hình, chỉ trong 2 ngày (8-9/1), quỹ đầu tư iShares Silver Trust (SLV) đã chi 513,2 triệu USD để mua bạc. Trong khi, ở 3 phiên giao dịch trước đó, quỹ này liên tiếp bán ra và thu về 844,7 triệu USD. Theo đó, tính đến hết ngày 9/1, giá trị bạc quỹ SLV nắm giữ lên tới gần 40,97 tỷ USD.

Dự báo giá bạc

Theo các chuyên gia, dù biến động vẫn ở mức cao, song bạc có khởi đầu năm mới khá vững vàng khi hướng tới việc khép lại tuần giao dịch tại các ngưỡng kháng cự quan trọng.

Sự bền bỉ của bạc đặc biệt gây ấn tượng, nhất là trong bối cảnh các rủi ro giảm giá ngắn hạn trên thị trường đang gia tăng. Kim loại quý này đã bật tăng trở lại sau đợt giảm mạnh tuần trước, khi CME Group nâng yêu cầu ký quỹ nhằm hạ nhiệt đà đầu cơ.

Với nhiều chuyên gia, “kịch bản” đầu tư của năm ngoái vẫn còn phù hợp, đồng nghĩa với việc mỗi nhịp điều chỉnh giảm sẽ nhanh chóng được mua vào. Bởi, các yếu tố nền tảng hỗ trợ bạc vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp những rủi ro giảm giá ngắn hạn.

Đối với bạc, dư địa giảm giá gần như không đáng kể khi nhu cầu từ sản xuất công nghiệp và đầu tư tiếp tục tranh giành nguồn cung ngày càng thu hẹp. Trong ngắn hạn, không thể kỳ vọng vào việc xuất hiện thêm các mỏ bạc mới để bù đắp sự thiếu hụt hiện tại, bất chấp mong muốn của thị trường.

Trên Kitco, Neils Christensen nhấn mạnh rằng thanh khoản thị trường có thể được cải thiện nếu lượng bạc dự trữ tại Mỹ được luân chuyển sang các thị trường khác như London. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này chỉ mang tính kỹ thuật và không giải quyết được vấn đề cốt lõi, khi nguồn cung bạc hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, kỳ vọng ngày càng lớn về giá bạc trên thị trường có thể sớm chạm, thậm chí vượt mốc 100 USD/ounce.

Mảnh ghép cuối cùng trong triển vọng tăng giá bạc vẫn nằm ở ngân hàng trung ương Mỹ. Thị trường hiện không kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Nhưng khi thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt thì việc lãi suất đi xuống chỉ còn là vấn đề thời gian.