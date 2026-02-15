Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/2 tăng rất mạnh, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/2 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/2, giá vàng trong nước ngày 15/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 15/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 15/2, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 1,3 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2, chốt tuần tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/2, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 175,6 –178,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/2 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 5.042 USD/ounce, tăng 82 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.047 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch nhiều biến động mạnh, chốt tuần lấy lại mốc trên 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất cho thấy bức tranh tâm lý thị trường tiếp tục phân hóa. Trong khi các chuyên gia Phố Wall nghiêng về trạng thái thận trọng sau một tuần biến động mạnh, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan chiếm ưu thế.

Cuộc khảo sát với 12 nhà phân tích Phố Wall ghi nhận mức độ dè dặt gia tăng. Chỉ 4 chuyên gia (33%) dự báo giá vàng có thể tiếp tục chinh phục và duy trì trên ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce. 3 ý kiến (25%) cho rằng kim loại quý có nguy cơ điều chỉnh giảm. 5 chuyên gia (42%) nhận định rủi ro tăng - giảm đang khá cân bằng, vàng nhiều khả năng tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp.

Thăm dò trực tuyến của Kitco với 257 nhà đầu tư Main Street phản ánh tâm lý tích cực hơn. Có tới 163 người (63%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. 52 ý kiến (20%) dự báo giá suy yếu, trong khi 42 nhà đầu tư (17%) cho rằng giá vàng có thể đi ngang.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.042 USD/ounce (tương đương khoảng 159,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/2, giá vàng ngày 16/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.