Hoàng mai cổ thụ 2 tỷ đồng khoe sắc bên sông Hương

Hơn 500 gốc Hoàng mai được Hội Hoàng mai Huế trưng bày bên dòng sông Hương tại khu vực di tích Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu. Các gốc Hoàng mai được trưng bày có tuổi đời hơn trăm năm, mai đại và các tác phẩm bonsai được tạo tác công phu, tinh xảo.

Các gốc Hoàng mai cổ thụ được tạo dáng nhiều tư thế khác nhau được trưng bày tại khu vực di tích Phu Văn Lâu. Trải qua trận lũ lịch sử cuối tháng 10 song những gốc Hoàng mai vẫn kịp khoe sắc vàng đón Tết Bính Ngọ.

Nhiều gốc mai cổ thụ được người chơi định giá 2-3 tỷ đồng.

Khác với các loài mai các tỉnh thành khác, Hoàng mai Huế có 5 cánh, hương thơm nhè nhẹ, màu vàng rất riêng biệt. Mai vàng gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của người dân Huế. Hoàng mai không chỉ là loài hoa báo xuân, mà còn là biểu tượng của nếp sống người Huế. Nhiều gia đình ở Huế trồng Hoàng mai trước ngõ, trong sân vườn, bên hiên nhà như lời chào năm mới nhẹ nhàng.

Năm 2025, thời tiết khắc nghiệt với nhiều trận bão, mưa lũ, song Hoàng mai Huế vẫn kịp nở đúng dịp Tết Bính Ngọ. Những nụ mai này sẽ nở bung đúng ngày Tết.

Những gốc Hoàng mai Huế cổ thụ với bộ rễ khủng được nhiều nghệ nhân ưa thích.

Không gian di tích Phu Văn Lâu ngập tràn sắc vàng Hoàng mai Huế.

Gốc Hoàng mai Huế bon sai được nghệ nhân chăm chút tạo dáng để nâng cao giá trị. Để Hoàng mai nở đúng dịp Tết, người chơi theo dõi thời tiết để lặt lá trước.

Ông Nguyễn Đắc Hùng, 52 tuổi, ở phường An Cựu, cho biết nhiều gốc Hoàng mai Huế cổ thụ đang trưng bày có nhiều cây được định giá vài tỷ đồng. Có cây từng được khách trả hơn 2 tỷ đồng song gia chủ không bán.

"So với các loại mai vàng khác, Hoàng mai Huế có giá trị cao hơn và nhiều người thích chơi, sưu tầm. Nhiều cây trong khu trưng bày có tuổi hơn 100 năm", ông Hùng nói.

Gốc Hoàng mai Huế cổ thụ đạt giải vàng trong cuộc thi Hoàng mai Huế lần thứ IV. Cây Hoàng mai được người chơi đánh giá cao khi có bộ gốc đẹp, tán cây đều, hoa nở đều.

Ngày 28 Tết, ngày hội Hoàng mai Huế xuân Bính Ngọ 2026 sẽ kết thúc. Ngày hội được tổ chức nhằm lan tỏa phong trào “Mai vàng trước ngõ”, góp phần xây dựng hình ảnh Huế - Thành phố bốn mùa hoa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam.