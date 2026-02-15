Vàng đang mang lại lợi nhuận "kếch xù"

Những đồng tiền do Royal Mint phát hành có giá trị sưu tầm cao. Ảnh Yahoo Finance UK

Harry Thorne – nhà sáng lập kiêm CEO của Bullion Club – lớn lên cùng những đồng tiền vàng mà ông nội tặng vào mỗi dịp sinh nhật. Chính người ông đã mở đường cho sự nghiệp của anh trong lĩnh vực tiền vàng sưu tầm.

Giờ đây, anh là nhà sáng lập kiêm CEO của Bullion Club – công ty chuyên giao dịch những đồng tiền này và hướng dẫn ngày càng nhiều người mới bắt đầu bước vào thế giới sưu tầm tiền xu vàng.

Ông nội Thorne cũng từng tặng anh một tấm séc 1.000 bảng Anh, và anh đã dồn toàn bộ số tiền đó vào tiền điện tử rồi mất trắng. Khoản đầu tư ấy mang lại cho anh một bài học quý giá.

“Tiền số có thể bị thao túng rất nhiều. Nhưng vàng không rủi ro như Bitcoin. Vàng có sự ổn định nhất định và cho thấy những mức lợi nhuận đáng kinh ngạc", anh nói.

Giá vàng đã trải qua hành trình đầy biến động trong năm 2026 và Thorne cảm nhận rõ tác động đó lên doanh nghiệp của mình.

Bullion Club có trụ sở tại Surrey, là một công ty nhỏ chuyên về các đồng tiền vàng Anh được chấm điểm chất lượng độc lập như Sovereign và Britannia. Doanh thu của công ty đã tăng vọt từ chưa tới 1 triệu bảng năm 2024 lên gần 4 triệu bảng năm 2025.

Các loại tiền vàng Anh có giá trị bao gồm đồng Sovereign và Britannia. Ảnh Yahoo Finance UK

Theo Thorne, khách hàng của anh đang tìm kiếm những cách đa dạng hóa tài sản hiệu quả về thuế, song song với các khoản đầu tư truyền thống như ISA hay trái phiếu tiết kiệm premium bonds. Khách hàng của Bullion Club thường xây dựng danh mục với mức đầu tư khởi điểm trung bình khoảng 5.000 bảng (có thể thấp hơn), lựa chọn các đồng tiền sưu tầm phát hành giới hạn của Royal Mint.

Những đồng tiền Royal Mint – được sản xuất tại miền nam xứ Wales – là tiền hợp pháp và được chấm điểm chất lượng, vì vậy khách hàng thường được miễn thuế lãi vốn.

“Vì Royal Mint được chính phủ trợ cấp rất nhiều, tôi nghĩ ‘lỗ hổng’ này sẽ luôn tồn tại vì nó thực sự giúp Royal Mint duy trì hoạt động”, Thorne nói.

Tháng 12 và tháng 1 thường là thời gian kinh doanh trầm lắng, nhưng Bullion Club đang xử lý lượng khách hàng tiềm năng gia tăng, khi nhiều người muốn đa dạng hóa tài sản trong kế hoạch thừa kế và nghỉ hưu. Việc sở hữu một tài sản hữu hình – có thể chạm vào, giữ tại nhà hoặc cất trong két – cũng là điểm bán hàng quan trọng.

“Từ khi Công đảng lên nắm quyền và tình hình thế giới nóng lên, mọi thứ trở nên điên cuồng và người ta tìm đến vàng", Thorne thừa nhận.

Giá vàng đã đạt mức kỷ lục trên 5.500 USD/ounce vào tháng trước, trước khi ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ năm 1983. Trước đó, đà tăng mạnh mẽ đã đưa mức lợi nhuận của vàng lên gần 30% chỉ riêng trong năm nay.

Về phía giới sưu tầm, Thorne cho biết đồng Lion of England 1 ounce năm 2016 thuộc bộ Queen’s Beast của Royal Mint từng tăng lên 5.000 bảng từ mức giá vàng giao ngay 1.400 bảng.

Ở tuổi 30, Thorne nói rằng, Bullion Club là một công ty “ngách” so với các doanh nghiệp lớn tại London vốn bán cùng loại tiền nhưng phụ thuộc nhiều vào giá vàng giao ngay.

Hành trình phát triển của Bullion Club đã diễn ra thuận lợi nhờ sự tăng giá của vàng.

Công ty kiếm tiền bằng cách mua số lượng lớn từ nhiều nhà cung cấp, hưởng biên lợi nhuận khi bán ra và mua lại từ khách hàng.

Thorne đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư và hướng tới doanh thu 8 triệu bảng vào năm 2026.

“Vì vàng có bề dày lịch sử như vậy, nó có thể tiếp tục tăng. Điều tôi yêu thích nhất không phải là bán các đồng tiền xu, mà là bán ra và nhìn lại những gì chúng tôi cùng khách hàng đạt được trong suốt thời gian đó. Đó mới là cảm giác phấn khích", Thorne chia sẻ.