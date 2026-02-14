Giá vàng hôm nay mới nhất (14/2) tăng trở lại: Nhà vàng dừng bán, người mua vẫn cố xếp hàng ngày cận Tết

Giá vàng hôm nay 14/2 tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 14/2, nhu cầu mua vàng vẫn tăng cao dù sát Tết Nguyên đán 2026. Nhiều người dân vẫn tranh thủ xếp hàng khi giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại và bất chấp cửa hàng thông báo hết hàng, tạm dừng bán.

Bà Hoàng Thị Bích (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bà tranh thủ mua vàng trước Tết Nguyên đán do lo ngại giá vàng sẽ tăng cao hơn vào sau Tết do ngày vía Thần tài đến gần.

"Tôi tranh thủ đi mua vàng do lo ngại ra Tết giá vàng lại tăng. Ngoài ra, tôi cũng muốn mua thêm vài chỉ vàng để lì xì đầu năm cho các con, các cháu để có nhiều may mắn", bà Bích chia sẻ.

Người mua vẫn cố xếp hàng dù cửa hàng thông báo tạm dừng bán trong hôm nay 14/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, cửa hàng sáng nay bán ra tối đa 2 lượng vàng/người và viết giấy hẹn khách hàng hơn 1 tháng sau quay lại nhận sản phẩm. Khách hàng mua dưới 8 chỉ vàng sẽ được nhận ngay.

Tính đến 13 giờ 30 phút sáng nay ngày 13/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Sát ngày Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua vàng vẫn ở mức rất cao. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt mốc quan trọng 5.000 USD

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 14/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.042 USD/ounce, tăng mạnh 149 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đã lấy lại được mức 5.000 USD/ounce trước cuối tuần, nhưng các nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư rằng đợt bán tháo mạnh hôm thứ năm cho thấy thị trường vẫn đang cố gắng tìm lại sự cân bằng.

Vàng đã có khởi đầu tuần khá yên tĩnh, với giá dao động quanh các ngưỡng tâm lý quan trọng ở mức 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại này chịu áp lực bán mạnh vào thứ năm vừa qua, khi giá vàng giảm 3%.

Ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone cho biết:"Đó là một động thái rất kỳ lạ mà chúng ta đã chứng kiến​, không chỉ ở vàng mà cả bạc, bởi vì nó không có chất xúc tác rõ ràng nào đằng sau. Khi chúng ta đang dần dần bù đắp phần lớn các khoản lỗ trong phiên giao dịch cuối tuần, xét những gì chúng ta đã thấy ngày hôm trước, tôi nghĩ khó có thể khẳng định chắc chắn rằng giai đoạn biến động tồi tệ nhất đã qua. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng chúng ta cần một giai đoạn củng cố trước khi bắt đầu đợt tăng giá tiếp theo".

Bất chấp sự biến động, thị trường vàng đã phục hồi được một phần những tổn thất sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ​​được công bố vào sáng thứ sáu.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết lạm phát CPI hàng năm đã tăng 2,4% trong tháng 1, giảm mạnh so với mức tăng 2,7% được báo cáo trong tháng 12. Theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng 2,5% trong 12 tháng qua. Giá vàng giao ngay phiên giao dịch cuối cùng tăng 2% trong ngày và tăng 1% so với thứ sáu tuần trước.