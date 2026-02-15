Giá vàng thế giới vượt 5.000 USD, giới phân tích cảnh báo biến động vẫn chưa kết thúc

Thị trường vàng đã lấy lại được mức 5.000 USD một ounce trước cuối tuần, nhưng các nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư, đợt bán tháo mạnh hôm 12/2 cho thấy thị trường vẫn đang cố gắng tìm lại sự cân bằng.

Giá vàng có khởi đầu tuần khá yên tĩnh, với giá dao động quanh các ngưỡng tâm lý quan trọng ở mức 5.000 USD. Tuy nhiên, vàng chịu áp lực bán mạnh vào 12/2 khi giảm 3%.

“Đó là một động thái rất kỳ lạ mà chúng ta đã chứng kiến ngày 12/2, không chỉ ở vàng mà cả bạc nữa, bởi vì nó không có chất xúc tác rõ ràng nào đằng sau”, Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone cho biết.

Giá vàng thế giới có thể biến động dù đã vượt mức 5.000 USD.

Pepperstone cho rằng, khó có thể khẳng định chắc chắn rằng giai đoạn biến động tồi tệ nhất của vàng đã qua.

Bất chấp sự biến động, thị trường vàng đã phục hồi được một phần những tổn thất sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến được công bố vào sáng 13/2.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết lạm phát CPI hàng năm đã tăng 2,4% trong tháng 1/2026, giảm mạnh so với mức tăng 2,7% được báo cáo trong tháng 12/2025. Theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng 2,5% trong 12 tháng qua.

Giá vàng giao ngay phiên giao dịch cuối cùng ở mức 5.021,80 USD/ounce, tăng 2% trong ngày và tăng 1% so với tuần trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng đã tăng lên khi dữ liệu lạm phát tạo cớ cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ không có động thái nào cho đến tháng 6/2026.

Giá vàng đang tăng nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng về việc giảm lãi suất. Dữ liệu lạm phát ngày 13/2 dường như đã kích thích các dự đoán về việc giảm lãi suất, với các nhà giao dịch hiện đang cá cược 50% khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Cùng với những kỳ vọng xoay quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể nhạy cảm với áp lực bán ngày càng tăng trên thị trường chứng khoán, khi chỉ số S&P 500 không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 7.000 điểm. Thị trường chứng khoán đang nhạy cảm với những lo ngại ngày càng tăng rằng sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ thị trường nói chung có thể không bền vững.

Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là tài sản trú ẩn an toàn để phòng ngừa rủi ro trước sự suy yếu của thị trường tài chính, vàng cũng là một tài sản có tính thanh khoản cao mà các nhà đầu tư sử dụng để duy trì các yêu cầu ký quỹ.

Ngoài rủi ro biến động, một số nhà phân tích lưu ý rằng vàng có thể phải chịu áp lực bán ra khi thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa để nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Các nhà phân tích nhận định rằng nhu cầu từ Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường vàng, ngay cả trong những biến động giá mạnh gần đây.

Christopher Lewis, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXEmpire.com, cho biết mặc dù vàng vẫn được hỗ trợ tốt bởi các yếu tố cơ bản tích cực, nhưng thị trường này có thể đối mặt thử thách và có thể bị chốt lời bất cứ lúc nào.