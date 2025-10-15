Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay, 15-10: Tiếp nối đà tăng

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng hôm nay (15-10) duy trì xu hướng tăng mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang.

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng

Đêm qua, giá vàng thế giới có thời điểm tăng vọt từ 4.090 USD lên 4.180 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực chốt lời sau chuỗi ngày tăng giá liên tiếp đã khiến giá vàng tạm thời điều chỉnh.

Đến 6 giờ sáng 15-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay rớt xuống còn 4.161 USD/ounce nhưng vẫn tăng 46 USD so với cùng thời điểm hôm trước là 4.115 USD/ounce.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đã tiếp tục đẩy giá vàng đi lên. Theo đó, Trung Quốc công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 5 đơn vị tại Mỹ thuộc một tập đoàn vận tải biển, đồng thời cảnh báo về các động thái trả đũa tiếp theo.

Đây là phản ứng trước các biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Động thái này đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Một diễn biến khác, tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (NABE), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - ông Jerome Powell cho biết có thể thực hiện thêm hai lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng do làm giảm chi phí của việc nắm giữ tài sản như vàng.

Với bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang và chính sách tiền tệ nới lỏng, giá vàng được dự báo sẽ còn nóng lên. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng điều chỉnh giá do áp lực chốt lời sau chuỗi ngày tăng giá vừa qua.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 14-10 cũng lên tới 146,1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra 144,5 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2025 06:55 AM (GMT+7)
