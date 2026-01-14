Người Việt chi gần 1.200 tỷ đồng mỗi ngày để mua hàng online

Cập nhật của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong năm 2025, doanh thu bán hàng của 4 sàn thương mại điện tử lớn, gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt đến 429.700 tỷ đồng, tăng mạnh đến 34,75% so với năm 2024.

Năm 2024, doanh số bán hàng của các sàn thương mại điện tử này (bao gồm cả Sendo - hiện Sendo đã chuyển hình thức kinh doanh, không còn thống kê), đạt 318.900 tỷ đồng.

Đã có hơn 3,94 triệu sản phẩm được bán đến khách hàng trong năm 2025, con số này cũng tăng 15,23% so với năm 2024.

Doanh thu 4 sàn thương mại điện tử năm 2025 đạt đến 429.700 tỷ đồng. (Nguồn: Metric)

Hàng hóa phổ thông giá trung bình thấp từ 100.000 – 200.000 đồng tiếp tục là sản phẩm được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trên sàn thương mại điện tử, với trên dưới 25% thị phần doanh số. Các nhóm giá trên 200.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/sản phẩm không được khách quan tâm nhiều.

Các ngành làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ vẫn là nhóm hàng duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số trong năm 2025. Trong đó, làm đẹp chiếm đến 29,5% tổng doanh thu, với hơn 74.486 tỷ đồng; nhà cửa đời sống mang về hơn 56.656 tỷ đồng; thời trang nữ đạt hơn 54.515 tỷ đồng...

Tuy nhiên, nhóm hàng tăng trưởng mạnh lại là sức khỏe, thời trang trẻ em, văn phòng phẩm, với mức tăng cao nhất đến hơn 80%.

Thị phần thương mại điện tử nằm gọn trong tay Shopee và TikTok Shop. (Nguồn: Metric)

Dù vậy, số lượng nhà bán hàng vẫn chưa phục hồi. Thống kê cho thấy có 601.800 shop đang kinh doanh trên 4 sàn thương mại điện tử lớn, con số này so với cuối 2024 giảm 7,43%. Tuy nhiên, so với số liệu thống kê hồi 31/9/2025 chỉ có 537.900 nhà bán hàng đang hoạt động, thì số shop quay lại kinh doanh đến cuối 2025 có tăng đáng kể, với 63.900 shop.

Việc nhà bán hàng giảm nhưng doanh thu tăng mạnh phản ánh xu hướng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đang ngày càng vững chắc hơn. Nhưng đơn vị kinh doanh không ổn định, thiếu sức cạnh tranh bị thanh lọc là điều tự nhiên của thị trường.

Cũng theo Metric, năm 2025, Shopee giữ vững vị thế trên sàn thương mại điện tử, với 56,04% thị phần doanh số. Tuy nhiên, TikTok Shop chính là sàn đang tái định hình cuộc chơi với hiệu quả của mô hình “mua sắm kết hợp giải trí”. Sàn này ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, đã mở rộng thị phần lên 41,31%.

Năm 2024, Shopee chiếm đến 64% thị phần doanh số, trong khi TikTok Shop mới đạt 29% thị phần.

Các cửa hàng truyền thống đang phải cập nhật xu hướng kinh doanh của sàn thương mại điện tử mới theo kịp thị trường. (Ảnh minh họa)

Hai sàn còn lại là Lazada và Tiki chỉ chiếm khoảng 3% thị phần doanh số trong năm 2025, trong khi năm ngoái đến 6%, phản ánh thách thức đáng kể trong việc cạnh tranh và mở rộng quy mô trên thị trường thương mại điện tử.

Báo cáo cũng thể hiện doanh thu nội địa tập trung hầu hết ở 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, với khoảng 83% doanh thu. Tuy nhiên, các tỉnh công nghiệp lân cận nhưTây Ninh, Hưng Yênđang có tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử ấn tượng. Trong đó Tây Ninh tăng khoảng 63,41%, Hưng Yên tăng 39,41%.

Năm 2024, Metric thống kê 5 sàn (gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki và Sendo) đạt 318.900 tỷ đồng, chiếm gần 6,5% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước.