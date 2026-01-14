Giá vàng hôm nay mới nhất (14/1) lập đỉnh mới: Nhà vàng bán ồ ạt, người mua tháo chạy

Giá vàng hôm nay 14/1, vàng SJC và nhẫn cùng lập đỉnh mới

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 14/1, vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng mạnh, đồng thời lập các cột mốc mới cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng hôm nay tăng mạnh khiến nhu cầu mua vào của người dân giảm đi đáng kể. Tình trạng xếp hàng mua vàng không còn, lượng khách hàng đến giao dịch cũng giảm sâu.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra số lượng không giới hạn và theo nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng đến mua đã giảm mạnh so với các ngày gần đây, nguyên nhân chính do giá vàng tăng cao liên tục.

Trong đó, giá vàng SJC và vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bán ra đều chạm ngưỡng 162,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất lịch sử của cả vàng SJC và nhẫn.

Nhu cầu mua vàng giảm mạnh do giá vàng hôm nay lập đỉnh mới. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 14/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 159,5 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Lượng khách đến mua vàng giảm mạnh so với những hôm trước đó và bắt đầu có nhiều người đến chốt lời. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,9 – 162,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158,2 - 161,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 sáng nay ngày 14/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.635 USD/ounce, tăng mạnh 26 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Đáng chú ý, có thời điểm giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.636 USD/ounce, đánh dấu kỷ lục mới cao nhất từ trước tới nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, trong một báo cáo được công bố, ông Nick Cawley, nhà phân tích thị trường tại Solomon Global, cho biết giá vàng đang trên đà đạt cột mốc quan trọng trong nửa đầu năm 2026. Ông Cawley dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce.

"Đà tăng mạnh mẽ trong tuần này được thúc đẩy bởi sự hỗn loạn địa chính trị mới ở Trung Đông, khi lực lượng chính phủ Iran đàn áp và thậm chí gây án mạng với những người biểu tình phản đối giá cả tăng vọt và chi phí sinh hoạt leo thang", ông Cawley cho biết.

Ông Cawley cũng cho biết, trong bối cảnh thị trường biến động và khi các nhà đầu tư đang chuyển hướng khỏi đồng USD, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn vẫn tiếp tục tăng. Ông nói thêm rằng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi vàng đạt được các mục tiêu tăng giá mới nhất của ông, và bất kỳ sự điều chỉnh tiềm năng nào cũng nên được xem là cơ hội mua vào.

Trước đó, ông Cawley cho biết bất chấp sự biến động ngày càng tăng của thị trường, vàng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong môi trường kinh tế khó lường hiện nay.

Nhìn vào bức tranh kỹ thuật của vàng, ông Cawley cho biết, ông nhận thấy một số kháng cự ban đầu ở mức 4.750 USD/ounce, nhưng điều đó khó có thể ngăn cản đà tăng đạt mức 5.000 USD/ounce trước mùa hè năm 2026.

Cũng theo Kitco News, về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng tháng Hai là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 4.750 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức 4.400 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao kỷ lục hôm nay là 4.644 USD/ounce và sau đó là 4.675 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được thấy ở mức thấp nhất hôm nay là 4.582,8 USD/ounce và sau đó là 4.550 USD/ounce.