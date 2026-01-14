Hàng không tăng hàng chục nghìn chỗ, lượng vé máy bay Tết nhiều chưa từng có

Vietnam Airlines cho biết, đã mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến 3/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên cả nước.

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TP.HCM, bao gồm: TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách, đồng thời giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm Tết.

Trong giai đoạn cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt chỗ và mua vé sớm thông qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc hệ thống phòng vé, đại lý chính thức của Hãng. Hành khách cũng nên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc tại các quầy tự làm thủ tục tại sân bay.

Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng công nghệ sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi. Những hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng tới khu vực soi chiếu an ninh, góp phần giảm tải tại sân bay trong khung giờ cao điểm.

Trước đó, hàng không trong nước đã bổ sung hàng trăm nghìn vé cho dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhằm "đón đầu" dòng người về quê, hạn chế tình trạng khan hiếm vé cục bộ. Cụ thể, Vietjet cũng đã tăng khoảng 380 chuyến, tương đương 78.000 chỗ. Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến với khoảng 45.000 chỗ.

Trước nguy cơ khan hiếm vé máy bay đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ban hành Chỉ thị yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế chậm, hủy chuyến và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Theo ghi nhận, thị trường hàng không cao điểm Tết Nguyên đán 2026 đang chứng kiến một nghịch lý: nguồn cung vé tăng mạnh nhưng áp lực chi phí vẫn đè nặng lên hành khách.

Thực tế cho thấy việc bổ sung hàng trăm chuyến bay chỉ giúp thị trường tránh được cảnh "cháy vé" trên một số chặng, chứ chưa đủ sức kéo mặt bằng giá xuống trong các ngày cao điểm. Nhiều chặng từ TP.HCM đi miền Trung và Bắc Trung Bộ đã sớm kín chỗ vào những ngày cao điểm, giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường và tăng cả triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025.

Trên trục bay nhộn nhịp nhất là TP.HCM - Hà Nội, hành khách vẫn còn lựa chọn cho chiều đi vào các ngày 25 - 26 tháng Chạp, song giá vé đã chạm trần.

Theo đó, giá vé 1 chiều chặng TP.HCM - Hà Nội của hãng Vietjet ngày 13/2 (26 Tết) là 3,7 triệu đồng; của Vietravel Airlines có mức giá 3,8 triệu đồng; của Bamboo Airways, Sun Phú Quốc Airways và VietNam Airlines có cùng mức giá 3,9- 4,1 triệu đồng. Mức giá này tăng khoảng 500.000 - 800.000 đồng/chiều so với đi tại thời điểm này.

Ngược lại, chặng Hà Nội - TP.HCM sau tết của các hãng gần như không còn hạng ghế phổ thông, chỉ còn hạng thương gia, mức giá cao nhất lên đến 10 triệu đồng/chiều.

Cụ thể, giá vé của Bamboo Airways đi ngày 22/2 (tức 6 Tết) là hơn 8,7 triệu đồng; Sun Phú Quốc Airways là 9,9 triệu đồng; VietNam Airlines có mức giá 9,9 triệu đồng. Riêng Vietjet Air không tìm thấy thông tin.

Nếu đặt vé chặng TP.HCM - Hà Nội vé hạng phổ thông 3,7 triệu, vé chiều ngược lại Hà Nội - TP.HCM có giá gần 10 triệu; tổng cặp vé khứ hồi khoảng 13,7 triệu đồng.

Các chặng "nóng" khác giá cũng không hề dễ chịu, nhiều chặng, nhiều ngày đã “cháy vé”.

Cụ thể, giá vé chặng TP.HCM - Đà Nẵng dao động 3,2 - 3,6 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Quy Nhơn khoảng 3,3 - 3,5 triệu đồng/chiều. Những chặng ngắn như TP.HCM - Buôn Ma Thuột cũng đã chạm ngưỡng 3 triệu đồng/chiều vào những ngày sát Tết.

Riêng chặng TP.HCM - Hải Phòng từ ngày 11-15/1 (tức từ ngày 24-28 Tết) đã hết vé.

Chặng TP.HCM - Thanh Hoá ngày 10/2 (23 Tết) còn 10 vé của hãng hàng không Vietjet, mức giá 5,3 triệu đồng; từ ngày 11-15/1 (tức từ ngày 24-28 Tết) chặng này cũng hết vé.

Chặng TP.HCM - Nghệ An từ ngày 10/2 (23 Tết) còn 11 vé của hãng hàng không Vietnam Airlines, mức giá 6,1 triệu đồng. Các ngày từ 11 - 15/1 (tức từ ngày 24 - 28 Tết) chặng này cũng hết vé.