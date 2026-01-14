Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, pháo nổ, pháo hoa… trên nền tảng thương mại điện tử

Sản phẩm pháo hoa được rao bán trên mạng xã hội Facebook

Việc gỡ bỏ các mặt hàng cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện trên nền tảng thương mại điện tử này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tổ chức triển khai Đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 15/03/2026).

Theo đó, Cục TMĐT&KTS yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát quy trình, biện pháp kiểm duyệt người bán, sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện (đặc biệt đối với các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, pháo nổ, pháo hoa…);

Đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát việc cung cấp thông tin của người bán được thực hiện chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật; yêu cầu các gian hàng cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa và thực hiện tháo gỡ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, ngăn chặn, loại bỏ các gian hàng, sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các quy định pháp luật trên website và ứng dụng TMĐT; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và báo cáo về Cục TMĐT&KTS theo quy định.