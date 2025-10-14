Giá bạc tăng vọt kỷ lục, vàng lập đỉnh mới: Cơn sốt kim loại quý quay trở lại

Bạc giao ngay đã tăng tới 3%, chạm gần 52 USD/ounce - mức cao nhất kể từ năm 1980 - trong khi giá vàng vượt 4.068 USD/ounce, đánh dấu chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp. Hai kim loại quý này kéo theo đà tăng của bạch kim và palladium, đưa cả nhóm kim loại quý tăng từ 50% đến 80% kể từ đầu năm.

Sức bật này được hỗ trợ bởi làn sóng mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, lượng nắm giữ vàng trong các quỹ ETF gia tăng và chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, nhà đầu tư tiếp tục tìm đến kim loại quý như “hầm trú ẩn” an toàn cho tài sản.

Điều gì đang xảy ra với thị trường bạc tại London?

Tại London, thị trường bạc chứng kiến một đợt “short squeeze” khổng lồ – khi các nhà đầu tư buộc phải mua lại lượng hợp đồng bán khống để cắt lỗ, đẩy giá bạc tăng vọt. Thiếu hụt thanh khoản khiến giá bạc ở London cao gần như chưa từng có so với New York.

Một số nhà giao dịch thậm chí phải thuê máy bay chở bạc qua Đại Tây Dương – cách vận chuyển vốn chỉ dành cho vàng – để tận dụng mức chênh lệch giá khổng lồ. Đợt tăng giá này cũng được thúc đẩy bởi nỗi lo Mỹ có thể mở rộng điều tra và áp thuế với nhóm “khoáng sản chiến lược” bao gồm bạc, bạch kim và palladium.

Căng thẳng Mỹ - Trung có đang “tiếp sức” cho giá vàng?

Sau khi đe dọa áp thêm thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ hạ giọng, nói rằng “mọi chuyện sẽ ổn”. Bắc Kinh thì cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp thuế mới, đồng thời kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán.

Theo nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com, chính những biến động này lại vô tình “thổi gió” cho đà tăng của vàng: “Rủi ro địa chính trị và thương mại có thể tạm lắng xuống, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Và đó chính là điều tốt cho vàng.”

Bức tranh chung của thị trường kim loại quý

Tính đến đầu giờ chiều tại Singapore, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.068 USD/ounce, bạc tăng 2,8% vượt mốc 51 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium cũng tăng lần lượt lên gần 1.634 USD và 3,6%.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot gần như đi ngang sau khi tăng 1% trong tuần trước. Dù thị trường chứng khoán biến động mạnh, nhóm kim loại quý vẫn giữ vai trò là điểm tựa tâm lý vững chắc cho giới đầu tư toàn cầu.