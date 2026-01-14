Rượu Tết tràn ngập thị trường, làm gì để không mua phải rượu giả?

Rượu Tết tràn ngập thị trường

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường rượu bia bước vào cao điểm tiêu thụ. Từ siêu thị lớn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn cho đến các nền tảng mạng xã hội, các sản phẩm rượu, bia được bày bán đa dạng về chủng loại, mẫu mã và mức giá, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp lễ Tết.

Rượu ngập tràn trên các kệ hàng tại siêu thị. Ảnh: Quỳnh Mai.

Không chỉ tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, thị trường rượu bia ở các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn trong khu dân cư cũng sôi động không kém. Các loại rượu trắng, rượu quê, rượu ngâm thảo dược được bày bán công khai, giá dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi chai, thu hút người mua bởi tâm lý "quen dùng", "dễ uống" và giá rẻ.

Đáng chú ý, rượu bia còn được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp nhiều tài khoản bán rượu quê trên các nhóm chợ khu dân cư.

Cần lựa chọn rượu rõ nguồn gốc xuất xứ để sử dụng. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo Anh Hoàng - nhân viên tại siêu thị TM ở Hà Nội, nhu cầu mua rượu bia thường tăng mạnh từ khoảng một tháng trước Tết. Ngoài nhu cầu sử dụng, một bộ phận người dân còn mua rượu để trưng bày, làm quà biếu.

Làm gì để không mua phải rượu giả, rượu kém chất lượng?

Trao đổi với PV Báo Sức khoe và Đời sống, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên cán bộ Viện công nghệ sinh học và thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho hay, dịp cận Tết, nhu cầu mua và sử dụng rượu bia tăng cao, kéo theo nguy cơ rượu giả, rượu kém chất lượng trà trộn trên thị trường. Thực tế cho thấy, bên cạnh các sản phẩm được phân phối chính hãng, vẫn còn rất nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán công khai tại cửa hàng nhỏ lẻ, chợ dân sinh và đặc biệt là trên mạng xã hội.

Nhiều loại rượu được quảng cáo là "rượu quê", "rượu gia truyền", "rượu xách tay" nhưng không có nhãn mác đầy đủ, không tem kiểm định, không thông tin về đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu. Việc sử dụng các loại rượu này tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn thực phẩm, nhất là nguy cơ ngộ độc do hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, lực lượng công an tại nhiều tỉnh, thành phố đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, rượu giả. Nhiều cơ sở đã bị thu giữ hàng trăm, hàng nghìn lít rượu thành phẩm, cùng nguyên liệu, dụng cụ pha chế, sang chiết trái phép. Các vụ việc cho thấy thủ đoạn làm rượu giả ngày càng tinh vi, lợi dụng nhu cầu tăng cao dịp lễ, Tết để tiêu thụ ra thị trường.

"Để tránh mua phải rượu giả, rượu kém chất lượng, người tiêu dùng cần ưu tiên lựa chọn sản phẩm tại các siêu thị, cửa hàng phân phối uy tín, có địa chỉ rõ ràng. Khi mua rượu, cần kiểm tra kỹ nhãn mác, tem chống giả, tem rượu nhập khẩu và các thông tin bắt buộc theo quy định. Với rượu nhập khẩu, phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt, thể hiện đầy đủ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với những sản phẩm có giá bán rẻ bất thường hoặc được quảng cáo quá mức về công dụng. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời giới thiệu trên mạng xã hội, đặc biệt là các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ. Việc ham rẻ, mua rượu trôi nổi để biếu, tặng hoặc sử dụng trong dịp Tết có thể dẫn đến những hậu quả khó lường", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh chỉ rõ.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết thêm, khi mở và sử dụng rượu, nếu phát hiện rượu có mùi lạ, vị gắt, màu sắc bất thường hoặc gây các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, cần ngừng sử dụng ngay và thông báo cho cơ quan chức năng. Đồng thời, việc sử dụng rượu bia có chừng mực, đúng mức cũng là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn trong những ngày Tết.