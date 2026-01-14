Giá vàng hôm nay (14/1): Vàng SJC "đứng" trên đỉnh, vàng nhẫn tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 14/1, vàng nhẫn tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay 14/1 ghi nhận vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử, còn vàng nhẫn tiếp tục giữ đà tăng mạnh. Trong đó, vàng SJC duy trì ở mức bán ra đạt 162 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm trước đó.

Còn vàng nhẫn ghi nhận mức tăng cao với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... đạt mức bán ra từ 159,5 - 161,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 14/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 159,5 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 158,6 – 161,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 157 - 160 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 157,3 - 160,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ổn định quanh mức 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 sáng nay ngày 13/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.609 USD/ounce, tăng mạnh 22 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng sẽ tăng lên trên 5.000 USD/ounce trong quý đầu tiên, và vàng có thể giảm mạnh vào cuối năm 2026 khi căng thẳng toàn cầu giảm bớt, theo các nhà phân tích của ngân hàng Citi.

Các chiến lược gia do Kenny Hu dẫn đầu đã nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce khi công ty Phố Wall này dự báo thị trường tăng giá hiện tại của kim loại quý sẽ tiếp tục đến đầu năm 2026.

Các nhà chiến lược đã viện dẫn “rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên thị trường và sự bất ổn mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang” là lý do cho việc nâng hạng tín nhiệm.

Citi cảnh báo rằng trong kịch bản thuế quan cao, tình trạng thiếu hụt hàng hóa thực tế có thể trở nên trầm trọng hơn – tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự tăng giá đột biến – khi kim loại được vận chuyển vào Mỹ. Tuy nhiên, một khi thuế quan được xác định rõ ràng, lượng kim loại tồn kho này có khả năng sẽ được xuất khẩu trở lại, làm giảm bớt tình trạng khan hiếm hàng hóa thực tế trên toàn thế giới và gây áp lực giảm giá.

Dự báo cập nhật của Citi dựa trên giả định rằng căng thẳng địa chính trị sẽ giảm bớt sau quý I/2026, làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý vào cuối năm, trong đó vàng là kim loại dễ bị điều chỉnh giảm nhất. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn kỳ vọng các kim loại công nghiệp, đặc biệt là nhôm và đồng, sẽ hoạt động tốt trong nửa cuối năm 2026.