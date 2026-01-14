Giá vàng hôm nay 14-1: Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Đêm 13 rạng sáng 14-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Comex đã chạm mức cao kỷ lục mới 4.635 USD/ounce trước khi giảm mạnh khoảng 48 USD. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 4.587 USD/ounce.

Sự điều chỉnh này phần nào phản ánh tâm lý chốt lời sau đợt tăng giá ấn tượng gần đây, khi vàng đã vượt mốc 4.600 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao từ các rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách tại Mỹ. Tuy nhiên, đà giảm được kìm hãm nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2025 của Mỹ công bố ngày 13-1 cho thấy lạm phát hàng năm duy trì ở mức 2,7%, không thay đổi so với tháng trước và bằng dự báo của giới phân tích.

Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ổn định trong cuộc họp cuối tháng 1, dù thị trường vẫn đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Lạm phát "mềm" hơn giúp giảm bớt lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt, từ đó hạn chế đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho giá vàng hôm nay.