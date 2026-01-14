Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 160,900 Bán 162,900

BTMH Mua 159,500 Bán 162,500

Tỷ giá

USD Mua 26,061 Bán 26,391

EUR Mua 29,812 Bán 31,384

Giá vàng hôm nay 14-1: Đảo chiều giảm mạnh

Sự kiện: Giá vàng

Sau chuỗi phiên tăng vọt lập đỉnh lịch sử, giá vàng thế giới đã đảo chiều lao dốc mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Đêm 13 rạng sáng 14-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Comex đã chạm mức cao kỷ lục mới 4.635 USD/ounce trước khi giảm mạnh khoảng 48 USD. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 4.587 USD/ounce.

Sự điều chỉnh này phần nào phản ánh tâm lý chốt lời sau đợt tăng giá ấn tượng gần đây, khi vàng đã vượt mốc 4.600 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao từ các rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách tại Mỹ. Tuy nhiên, đà giảm được kìm hãm nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2025 của Mỹ công bố ngày 13-1 cho thấy lạm phát hàng năm duy trì ở mức 2,7%, không thay đổi so với tháng trước và bằng dự báo của giới phân tích.

Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ổn định trong cuộc họp cuối tháng 1, dù thị trường vẫn đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026. 

Lạm phát "mềm" hơn giúp giảm bớt lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt, từ đó hạn chế đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 14-1: Đảo chiều giảm mạnh - 2

Xếp hàng mua vàng từ 4h sáng, nhiều người TPHCM buộc phải đổi cách
Xếp hàng mua vàng từ 4h sáng, nhiều người TPHCM buộc phải đổi cách

Dậy từ 4h sáng xếp hàng mua vàng, người dân TPHCM chấp nhận quyết định khác thường do quá khó mua vàng miếng SJC.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/01/2026 06:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN