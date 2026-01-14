Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg
Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng thêm khi mở phiên, các thương hiệu trong nước tăng thêm 140.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 91,9 triệu đồng/kg. Qua các nhịp điều chỉnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94,2 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi Phú Quý mở phiên tăng thêm 133.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra vươn lên vùng 91,9 triệu đồng/kg.
Qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của thương hiệu này đã tăng lên vùng 94,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,537 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.
Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat cũng mở phiên với mức tăng thêm 140.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra của thương hiệu này lên vùng 91,6 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, đến trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đang ở vùng 93,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,523 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 94,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,528 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đã vươn lên vùng 91,1 USD/oz, tăng mạnh so với phiên ngày 13/1.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/01/2026 12:44 PM (GMT+7)