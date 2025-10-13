Giá vàng chiều 13/10: Tăng mạnh, loạt tiệm vàng có động thái mới, nhiều người “ăn vạ” không muốn về

Giá vàng tăng vượt mốc 144 triệu đồng/lượng

Lúc 15h30 ngày 13/10, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 142,1-144,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 đồng/lượng so với chốt phiên tuần qua.

Vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng khi SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của đơn vị này ở mức 137,9-140,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng miếng SJC niêm yết đầu giờ sáng nay

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng ở mức 139,5-142 triệu đồng/lượng, tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng nhẫn của Doji đầu giờ sáng nay

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.070,7 USD/ounce, tăng 54,3 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới 14,7 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn cao hơn từ 14-14,5 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Hàng loạt cửa hàng thông báo hết vàng

Sáng nay, khi giá vàng tăng lên mức cao chưa từng có, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn tại Hà Nội thông báo hết hàng bán ra, chỉ mua vào. Nhiều người đi mua không được đành quay về, số ít vẫn ngồi chờ bên ngoài cửa tiệm, đợi cửa hàng có thông báo tiếp theo.

Phú Quý thông báo hết vàng tích trữ và hết bạc thỏi, bạc miếng.

Kê đôi dép xuống ngồi ngay tại vỉa hè, bên cạnh cửa hàng vàng, bà Tú (Hà Nội) cho biết, mình đã ngồi ở đây khoảng 5 tiếng nhưng vẫn muốn chờ tiếp, “nhỡ đâu” cửa hàng lại bán ra.

“Tuần trước, tôi vẫn đến đây từ 5 giờ sáng để mua vàng. Xếp hàng tầm khoảng 8 giờ là cửa hàng họ sẽ phát số, 9 giờ sẽ thông báo số lượng bán ra ngày hôm đó là bao nhiêu. Nay tôi cũng đi mà chờ mấy tiếng liền, mở cửa thì cửa hàng nào cũng báo hết. Thôi thì mất công mất buổi mình cứ ngồi đây chờ, nhỡ đâu họ đổi ý, lại bán thì sao”, bà Tú nói.

Bảo Tín Minh Châu cũng treo biển hết vàng tích trữ.

“Hôm qua, thấy bảo có lúc họ bán cho mỗi người 1 chỉ, hôm nay không biết thế nào. Ngồi đây xem có ai đi bán không mình hỏi mua lại với giá cao hơn cửa hàng cũng được, còn hơn là về tay không”, một người đi mua vàng nói.

Rất đông người chờ bên ngoài cửa hàng của SJC trên phố Trần Nhân Tông.

Đi vài cửa hàng đều thông báo hết vàng, không mua được, thấy đoàn người xếp hàng bên một tiệm vàng, chị Thanh (Hà Nội) cũng vào xếp theo. Chị cho biết, vợ chồng chị nợ 1 cây vàng, “dập dòm” mua trả nợ từ cách đây hơn 3 tháng nhưng lưỡng lự nên giờ phải mua đắt hơn gần 20 triệu đồng/lượng.

Mặc dù cửa hàng thông báo hết vàng tích trữ nhưng hàng chục người vẫn kiên trì ngồi chờ bên ngoài.

“Cách đây khoảng 3 tháng, tôi định mua rồi, giá chỉ 122 triệu đồng một lượng thôi mà tôi thấy cao quá nên về, định là chờ vàng xuống thì mua. Từ đó đến nay, vàng không những không xuống mà cứ tăng vèo vèo, tôi thì cứ lần lữa mãi nên chưa mua được chỉ nào. Giờ thì muốn mua cũng không có”, chị Thanh thở dài.

Hàng loạt cửa hàng thông báo hết vàng tích trữ nhưng nhiều người vẫn ngồi vỉa hè chờ.

Cùng dòng người vào xếp hàng, cửa hàng này cũng thông báo mỗi người chỉ được phép mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng. Đồng thời, khách mua vàng phải thanh toán tiền trước, một tháng sau quay lại lấy vàng. Mặc dù vậy chị Thanh vẫn xuống tiền mua.

Cửa hàng duy nhất bán cho mỗi người 2 chỉ vàng nhẫn nhưng phải thanh toán trước và hẹn 1 tháng sau đến lấy vàng.

“May quá bên này họ bán cho mỗi người 2 chỉ chứ đi mãi không mua được vàng cũng chán. Không biết khi nào vàng mới hết sốt chứ giờ có tiền đi mua cũng khổ”, chị Thanh nói.

Người dân ngồi la liệt bên cạnh cửa hàng vàng mặc dù họ thông báo dừng bán do hết hàng.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ, SJC đều thông báo hết vàng miếng và vàng nhẫn nhưng hàng chục người vẫn ngồi la liệt ở vỉa hè để chờ, nhất định không về.

Tình trạng loạt cửa hàng thông báo hết vàng diễn ra khoảng 1 tuần trở lại đây, khi người dân “rồng rắn” xếp hàng mua vàng, không có người bán ra, dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn cung, người dân khó khăn trong việc mua vàng.