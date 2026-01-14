Nhận điện thoại Nokia sau 16 năm đặt hàng

Video được tài khoản X Renard Jean-Michel chia sẻ trên X cuối tuần trước cho thấy một người đàn ông Libya "dở khóc dở cười" khi nhận hàng chục điện thoại bọc trong túi nilon đỏ. Chúng chủ yếu là Nokia Music và Nokia Communicator, từng là sản phẩm biểu tượng một thời nhưng nay đã lỗi thời về công nghệ, được người này mua cho cửa hàng nhỏ của mình ở Tripoli.

Khi kiện hàng thất lạc lâu năm cuối cùng cũng đến tay, người chủ cửa hàng không nhịn được cười. "Đây là điện thoại hay cổ vật vậy?", ông nói.

Hình ảnh người đàn ông khi nhận đơn hàng điện thoại Nokia từ cách đây 16 năm. Ảnh: X/Renard Jean-Michel

Theo lời kể của người trong video, lô hàng ban đầu được đặt từ năm 2010. Tuy nhiên, do tình trạng bất ổn chính trị kéo dài từ năm 2011, hệ thống hậu cần, hải quan và cơ sở hạ tầng bị gián đoạn và lô hàng vì thế cũng mắc kẹt trong kho suốt nhiều năm. Điều trớ trêu là người gửi và người nhận đều ở Tripoli, chỉ cách nhau vài km.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hài hước. "Nhìn vào tình hình địa chính trị hiện tại, những chiếc điện thoại này thực sự rất có giá trị. Chúng không có khả năng bị theo dõi", một người viết trên X.

Số khác "nhìn thấy" tiềm năng sưu tầm. "Đó là những chiến lợi phẩm quý giá về thời đại huy hoàng đã qua. Giờ đây chúng càng có giá trị hơn", một người nhận xét. "Với văn hóa sưu tầm ở Mỹ, có lẽ anh ta có thể bán chúng với lợi nhuận gấp đôi so với việc khi đặt hàng".

Ở thập niên 2000, Nokia nổi tiếng với các mẫu điện thoại "cục gạch". Các dòng sản phẩm cao cấp của hãng, như Nokia Music và Nokia Communicator, là niềm mơ ước của nhiều người khi đó. Tuy nhiên, sự ra đời của iPhone và smartphone Android khiến hãng ngày càng đi xuống. Tháng 9/2013, Nokia bán lại bộ phận thiết bị và dịch vụ cho Microsoft với giá hơn 7 tỷ USD, sau đó qua tay HMD Global.