Giá xăng ngày mai dự báo tăng trở lại, chấm dứt chuỗi 5 lần giảm liên tiếp

Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua phục hồi mạnh mẽ với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm do lo ngại rủi ro nguồn cung. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 4%, giá dầu WTI tăng gần 3%.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (12/1), giá dầu thế giới tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất trong 7 tuần qua, trong bối cảnh lo ngại xuất khẩu dầu của Iran có thể suy giảm. Tuy nhiên, đà tăng trong phiên bị hạn chế bởi giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung dầu có thể gia tăng từ Venezuela.

Tại phiên giao dịch 13/1, giá dầu thế giới tăng mạnh khi nguy cơ gián đoạn xuất khẩu dầu thô của Iran lấn át khả năng nguồn cung từ Venezuela có thể gia tăng. Kết phiên, giá dầu Brent tăng 2,5%, lên mức 65,47 USD/thùng; còn giá dầu WTI tăng 2,8%, lên mức 61,15 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (14/1), giá dầu thế giới biến động trái chiều. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h59' ngày 14/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 65,47 USD/thùng, tăng 2,51%. Trái lại, giá dầu WTI giảm 0,1%, xuống mức 61,09 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể đảo chiều tăng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (15/1).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh tăng nhẹ.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 100-130 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 80 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu tăng sau 5 lần giảm liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 8/1), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 357 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 205 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.233 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 194 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.061 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.559 đồng/lít, giảm 135 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.403 đồng/kg, tăng 58 đồng/kg so với mức hiện hành.