Giá vàng hôm nay ngày 13/1 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/1, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/1 giữ giá vàng miếng ở mức 162 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/1, giá vàng trong nước ngày 13/1/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 160 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/1 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 160 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/1 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 160 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/1, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/1, biến động nhiều hướng giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/1, chủ yếu tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 157 –160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 156,5 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 159 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/1 giảm với giá vàng giao ngay giảm 18 USD/ounce, xuống mức 4.591 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.605 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá mạnh, xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới giảm xuống dưới mức kỷ lục 4.600 USD/ounce sau khi nhiều nhà đầu tư chốt lợi nhuận ngắn hạn sau đợt tăng mạnh trước đó.

Dù giá vàng có hạ nhẹ và ổn định sau khi chạm đỉnh lịch sử, thị trường vàng và các kim loại quý vẫn giữ được mức giá ở vùng cao, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng tìm tài sản an toàn của nhà đầu tư.

Ông Kyle Rodda - Nhà phân tích cấp cao tại Capital.com - cho biết, có một số nhà đầu tư chốt lời lợi nhuận ngắn hạn, nhưng theo quan sát, các nhịp giảm giá trong giờ giao dịch châu Á đã nhanh chóng được đẩy lên mua lại trong phiên trước.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.591 USD/ounce (tương đương khoảng 146,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/1 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/1 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.