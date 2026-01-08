Giá bạc 2026, rủi ro hay cơ hội cho nhà đầu tư?

Giới phân tích cho rằng, bất chấp triển vọng sáng, đầu tư bạc năm 2026 sẽ đi kèm với những cảnh báo đáng lưu tâm.

Giá bạc có thể đối diện biến động mạnh trong năm 2026 (ảnh minh họa).

Đầu tiên là các biến động cực đoan và lịch sử lặp lại. Bạc vốn nổi tiếng với biên độ dao động lớn hơn vàng rất nhiều. Lịch sử từ các đợt bùng nổ năm 1980 và 2011 cho thấy, sau khi đạt đỉnh, giá bạc có thể sụt giảm từ 75% đến trên 90%.

Các chỉ báo kỹ thuật như RSI hàng tháng đạt mức 91 vào cuối năm 2025 là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã vào vùng quá mua nguy hiểm.

Cục diện thị trường bạc tại Việt Nam vẫn còn khá sơ khai, cần cẩn trọng về tính thanh khoản thấp của bạc. Khác với vàng, việc bán lại bạc với khối lượng lớn hoặc nhanh chóng là rất khó khăn.

Thị trường Việt Nam cũng thiếu khung pháp lý rõ ràng cho kinh doanh bạc nguyên liệu, dẫn đến rủi ro về chất lượng và uy tín của đơn vị mua bán.

Ngoài ra, thị trường bạc cũng nhạy cảm với các yếu tố ngoại vi. Đợt giảm giá cuối tháng 12-2025 là minh chứng cho thấy bạc cực kỳ nhạy cảm với thay đổi trong tâm lý thị trường. Chỉ cần một tín hiệu tích cực về đàm phán hòa bình từ Ukraine hay thông tin yêu cầu tăng tỷ lệ ký quỹ bạc trên sàn COMEX cũng đủ để kích hoạt làn sóng bán tháo ồ ạt.

Từ những dữ liệu trên, giới phân tích đưa ra quan điểm về xu hướng giá bạc trong năm 2026 với những cơ hội và thử thách.

Theo Peter Krauth và Citigroup, bạc có thể giao dịch quanh mức 70USSD/ounce, với điều kiện các yếu tố cơ bản được duy trì. Còn Frank Holmes và Clem Chambers là các chuyên gia kim loại quý tại Mỹ tin vào kịch bản giá bạc đạt mức 100 USD/ounce, dựa trên làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ giới bán lẻ và nhu cầu công nghiệp bùng nổ.

Tại Việt Nam, theo chuyên gia Trần Trọng Đức - CEO Công ty Tư vấn và Đầu tư Virtus Prosperity, nhà đầu tư cần nắm bắt một số tín hiệu quan trọng trước khi đưa ra hành động cụ thể trên thị trường.

Đầu tiên là các nhà đầu tư trong nước cần xác định nắm giữ bạc dài hạn và bình tĩnh trước biến động mạnh. Bạc phù hợp với nhà đầu tư kiên nhẫn, xem đây như một công cụ đa dạng hóa danh mục và tích lũy tài sản trong trung-dài hạn, không phải để "lướt sóng" ngắn hạn.

Tiếp theo, nhà đầu tư cần phân bổ vốn một cách hợp lý. Chỉ nên dùng một phần vốn nhỏ, có khả năng chịu rủi ro cao cho kênh này, tuyệt đối không đầu tư tất tay và tránh vay mượn để đầu tư bạc.

Nhà đầu tư cũng cần lựa chọn chiến lược mua gom hợp lý. Các nhà đầu tư trung dài hạn khi mua với số vốn lớn nên chia ra thành 3-5 đợt mua tại các vùng giá hỗ trợ khác nhau để tránh rủi ro tập trung.

Nhà đầu tư nên lựa chọn kênh đầu tư minh bạch, ưu tiên mua bạc thỏi, miếng có tính đầu tư từ các công ty được cấp phép, uy tín. Cần tìm hiểu kỹ chính sách mua lại, mức chênh lệch giá (mua vào/bán ra) và nguồn gốc sản phẩm.

Và cuối cùng, nhà đầu tư cần theo dõi các chỉ số then chốt. Nhà đầu tư cần quan sát các yếu tố dòng tiền vào quỹ ETF bạc, tình hình nhập khẩu của Ấn Độ, tình hình xuất khẩu của Trung Quốc, chính sách tiền tệ của Fed, và các báo cáo về thâm hụt cung-cầu toàn cầu.

Tóm lại, theo ông Trần Trọng Đức, năm 2026 hứa hẹn là một năm đầy biến động nhưng cũng nhiều tiềm năng đối với thị trường bạc. Lợi thế cơ bản từ thâm hụt cung cấu trúc và nhu cầu công nghiệp mang tính cách mạng tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư trong nước, không được chủ quan trước tính chất dễ biến động cực đoan và những hạn chế về thanh khoản của kênh đầu tư này. Một chiến lược đầu tư sáng suốt, kỷ luật và hiểu rõ bản chất rủi ro sẽ là chìa khóa để tận dụng được "ánh bạc" của năm 2026.