Hội đồng Vàng thế giới nói về triển vọng thị trường vàng 2026

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhận định sức bật của vàng trong những năm gần đây không chỉ đến từ một yếu tố duy nhất, mà là sự hội tụ giữa bất ổn kinh tế vĩ mô, rủi ro chính sách và nhu cầu chiến lược. Năm 2025 chứng kiến một đợt tăng giá bất thường, khi vàng lập hơn 50 mức đỉnh lịch sử và ghi nhận một trong những màn tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Dù triển vọng của vàng cho năm 2026 được đánh giá thận trọng hơn, WGC nhận định các động lực nền tảng hỗ trợ vàng vẫn duy trì độ vững chắc.

Tại Việt Nam, nơi vàng vừa là kênh tài sản chủ yếu vừa là hình thức tích trữ quen thuộc, triển vọng thị trường vàng năm 2026 không nên chỉ dựa vào biến động giá ngắn hạn, mà cần tập trung đánh giá dựa trên cơ sở các yếu tố cấu trúc, rủi ro và hành vi đầu tư.

Thế giới bất ổn kéo dài

Bước sang năm 2026, môi trường toàn cầu vẫn bị bao trùm bởi những bất ổn kéo dài, thiếu một hướng đi kinh tế rõ ràng. Tín hiệu tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn tiếp tục không đồng đều, căng thẳng địa chính trị vẫn tác động mạnh đến các thị trường, trong khi tranh luận quanh lạm phát và chính sách tiền tệ vẫn chưa ngã ngũ.

Mặc dù các thị trường tài chính thường nỗ lực phản ánh sự ổn định vào giá, WGC lưu ý rằng chênh lệch trong các chỉ số kinh tế vĩ mô cùng với xu hướng phân mảnh địa-kinh tế dai dẳng cho thấy khả năng biến động cao hơn. Bối cảnh này đặc biệt quan trọng với vàng, bởi chính sự bất ổn là yếu tố thúc đẩy nhu cầu. Khi niềm tin vào các dự báo suy yếu, nhà đầu tư thường ưu tiên những tài sản có khả năng bảo toàn sức mua và duy trì sự ổn định cho danh mục đầu tư.

Chính sách tiền tệ và lãi suất thực

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến vàng trong năm 2026 sẽ là định hướng của chính sách tiền tệ toàn cầu. Theo WGC, kỳ vọng về lãi suất vẫn biến động mạnh. Lo ngại tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế lớn song hành với nguy cơ lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến.

Đối với vàng, mối tương quan giữa lãi suất danh nghĩa, lạm phát và lãi suất thực là yếu tố then chốt. Ngay cả khi lãi suất chính sách duy trì ở mức cao, vàng vẫn có thể duy trì được sức hấp dẫn nếu lãi suất thực giảm hoặc biến động thất thường. Phân tích của WGC nhấn mạnh rằng trong lịch sử, vàng đã cho thấy sự bền bỉ trong những giai đoạn niềm tin vào chính sách tiền tệ suy giảm, hoặc khi các ngân hàng trung ương phải đối mặt với bài toán khó giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Nhu cầu đầu tư vẫn là yếu tố then chốt

Nhu cầu đầu tư là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của vàng trong năm 2025, và WGC dự báo đây sẽ tiếp tục là động lực then chốt trong năm 2026. Theo dữ liệu của WGC, các nhà đầu tư trên toàn cầu đã gia tăng nắm giữ vàng trước lo ngại về thị trường chứng khoán quá phụ thuộc vào một số cổ phiếu lớn, trước rủi ro địa chính trị trong khi trái phiếu ngày càng hạn chế trong việc giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục.

Nghiên cứu của WGC cho thấy năm 2026 vàng có thể không lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025, nhưng các động lực củng cố vai trò của vàng vẫn duy trì vững chắc

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dòng đầu tư vào vàng, phản ánh tính dễ tiếp cận và thanh khoản của vàng như một tài sản đầu tư. Mặc dù dòng vốn có thể suy giảm sau một năm tăng trưởng mạnh, WGC lưu ý rằng vàng vẫn giữ vai trò là công cụ đa dạng hóa danh mục, đặc biệt trong bối cảnh các mối tương quan truyền thống giữa các loại tài sản trở nên kém tin cậy.

Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, xu hướng đầu tư toàn cầu này củng cố vai trò của vàng vượt lên trên yếu tố đầu cơ ngắn hạn. Vàng tiếp tục là công cụ phòng ngừa rủi ro trước những biến động của thị trường và tỉ giá, những đặc điểm rất phù hợp với các nền kinh tế mở và mới nổi.

Các ngân hàng trung ương và vai trò hỗ trợ dài hạn

Những năm gần đây, nhu cầu của khối ngân hàng trung ương đã trở thành một động lực mang tính cấu trúc của thị trường vàng. WGC nhấn mạnh rằng nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt ở các thị trường mới nổi, đã tiếp tục tăng dự trữ vàng như một phần trong chiến lược đa dạng hóa tài sản tổng thế.

Xu hướng này phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ và tăng tính bền vững của dự trữ trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh. Mặc dù hoạt động mua vàng của khối ngân hàng trung ương chịu tác động chủ yếu từ chính sách hơn là tín hiệu giá, sự bền bỉ của xu hướng này vẫn tạo thành điểm tựa dài hạn cho giá vàng.

Đối với Việt Nam, sự dịch chuyển toàn cầu này khẳng định vài trò của vàng không chỉ như là một tài sản đầu tư cá nhân, mà còn là một thành phần chiến lược trong việc duy trì ổn định tài chính ở cấp độ quốc tế.

Động lực cung và nhu cầu vàng thực tế

Về nguồn cung, WGC lưu ý rằng tăng trưởng sản lượng khai thác vàng vẫn còn tương đối hạn chế, trong khi hoạt động tái chế vàng vẫn ở mức khiêm tốn. Một nguyên nhân khác là vàng ngày càng được sử dụng làm tài sản thế chấp thay vì đưa ra thị trường, đặc biệt là ở một số khu vực châu Á.

Cơ chế này khiến nguồn vàng tái chế quay lại thị trường bị hạn chế ngay cả khi giá vàng tăng, từ đó góp phần duy trì mặt bằng giá. Nhu cầu thực tế với vàng trang sức và vàng miếng, dù nhạy cảm với biến động giá, vẫn cho thấy tầm quan trọng vừa mang tính văn hóa vừa mang tính tài chính của vàng ở nhiều nền kinh tế châu Á.

Tại Việt Nam, nơi việc sở hữu vàng vật chất vẫn phổ biến, xu hướng này càng khẳng định vai trò của vàng như một công cụ tiết kiệm dài hạn hơn là một mặt hàng thuần túy mang tính chu kỳ.

Định hướng cho thị trường Việt Nam trong năm 2026

Nhìn chung, nghiên cứu của WGC cho thấy triển vọng thị trường vàng năm 2026 không xoay quanh một câu chuyện chủ đạo duy nhất, mà là sự đan xen bằng giữa các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm. Vàng có thể không lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025, nhưng các động lực củng cố vai trò của vàng vẫn duy trì vững chắc.

Đối với các nhà đầu tư và hộ gia đình Việt Nam, thông điệp chính không nằm ở dự đoán thị trường, mà ở cách định vị danh mục đầu tư. Vàng tiếp tục mang lại sự đa dạng hóa, tính thanh khoản và khả năng phòng ngừa trước những biến động mạnh, trong một thế giới nơi biến động bất ngờ ngày càng diễn ra thường xuyên.

Như WGC nhấn mạnh, giá trị của vàng nằm ở khả năng duy trì ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Năm 2026, đặc điểm này vẫn đặc biệt quan trọng. Trong một kỷ nguyên đầy bất ổn, vàng tiếp tục giữ vững vị thế là tài sản ổn định trong danh mục đầu tư và là tài sản lưu trữ giá trị đáng tin cậy đối với Việt Nam.